Yasak aşkından olan bebeğinin ölümüne sebep olup poşetle çöpe attıran kadına müebbet hapis cezası verildi

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Gaziantep'te yasak aşkından olan bebeğini gizlice doğurarak ölümüne neden olan, öldükten sonra da çöp poşetine koyup atması için eşine veren kadının duruşmasına devam edildi. Duruşmada "3 çocuğum daha var, hapse girersem hayatları biter. Öldürme amacım yoktu" diyen kadına müebbet hapis cezası verildi.

Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini evde ailesinden gizli doğurduktan sonra dolaba koyup ölümüne neden olmaktan 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'tasarlayarak öldürme' suçlarından yargılanan 3 çocuk annesi H.A. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"ÇOCUKLARIM İÇİN BERAATİMİ İSTİYORUM"

Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirime giderek sanığın geçmiş adli sicilinin temiz olmasından dolayı cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Duruşmada kendisini savunan sanık H.A.'nın son sözü "Çocuklarım için tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" olurken kararın ardından hüngür hüngür ağladı.

Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık H.A. ve avukatı Ebru Büyük hazır bulundu. Duruşmayı sanık H.A.'nın yakınları da izledi.

"BEBEĞİ KORKTUĞUM İÇİN SAKLADIM"

Mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan sanık H.A. 20 yıllık evli olduğunu belirterek hamileliğini yakınlarından gizlediğini söyledi. 3 çocuğunun daha olduğunu aktaran H.A., "Şimdiye kadar onlara fiske bile vurmadım. Ben bebeği bir arkadaşım vasıtasıyla bir aileye ya da yuvaya vermeyi düşünüyordum. Onu yaşatmak istiyordum ama yapamadım. Niyetim asla bebeğe zarar vermek değildi. Ben bebeği korktuğum için sakladım. Ben ceza alırsam 3 çocuğumun hayatı kararır" dedi.

"BEBEĞİ EMZİRMEK İSTEMİŞ"

Sanık avukatı Ebru Büyük ise mütalaaya karşı yaptığı savunmada sanığın 20 yıllık evli olmasından dolayı bu hamileliği çevresine söyleyebilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğunu dile getirdi. Sanığın bebeği kasten öldürmediğini savunan Büyük, "Sanık 3 çocuk annesidir. Müvekkilim bebeği öldürmek isteseydi bunu doğumdan önce yapardı. Burada bir kasıt yok. Bebek doğduktan sonra bebeğe ilaç, zehir vermemiş ya da boğmamış. Onu temizleyip sarmış. Eğer ceza verilecekse TCK 83'ten yani ihmalden dolayı ölümden ceza verilmelidir. Biz sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek olay anında algılama yeteneğinin olup olmadığının incelenmesini talep ediyoruz. Çocukları mağdur durumdadır. Sanığın beraat kararıyla birlikte tahliye edilmesini istiyoruz. Müvekkilim kürtaj olmuyor. Bebeğe bir zarar vermiyor. Göbek bağının nasıl kesilmesi gerektiğini bilmemesi tıbbi bilgisinin olmamasından kaynaklanmaktadır. 3 çocuğunu hastanede doğurmuştur. Bebeği emzirmek istemiş ancak sütü gelmediği için emzirememiştir" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karardan önce son sözü sorulan sanık H.A. ağlayarak "Çocuklarım için tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Savunmaların ardından karar için kısa bir ara veren mahkeme heyeti aranın ardından, sanık H.A.'nın bebeği kasten öldürdüğü anlaşıldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın geçmiş adli sicilinin temiz olmasından dolayı cezanın müebbet hapis cezasına düşürülmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın ardından sanık H.A. hüngür hüngür ağlayarak kısa süre sanık kürsüsünden kalkamadı.