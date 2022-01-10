Evlerinin bacası tıkanan aile, bacada sıkışan adamla göz göze gelince hemen polisi aradı
ABD'deki bir evde, yaşanan ilginç olay duyanları şaşkınlığa uğrattı. Evlerinin bacasının tıkandığını ve yukarıdan sesler geldiğini fark eden aile, bacadaki hırsız nedeniyle büyük şaşkınlığa uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan hırsızı gözaltına aldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde meydana gelen olay, şaşkınlık yarattı. Montgomery kentinde yaşayan bir aile, akşam vakti evde oturdukları sırada bacadan gelen bir ses duydu. Evin babası, bacaya doğru gittiğinde tıkanmış olduğunu gördü. Tıkanıklığın nedenini öğrenmek için bacadan aşağıya doğru bakan adam, hırsızla göz göze geldi.
HEMEN POLİSİ ARADILAR
Bacadan eve girmeye çalıştığı sırada sıkışıp kalan hırsız, kendi imkanlarıyla bir türlü dışarı çıkamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerle birlikte itfaiye de eve geldi. Bacada sıkışan hırsız, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarılabildi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, üstü başı is içerisinde bacadan çıkarılan hırsızı gözaltına aldı. Şahıs hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem başlatılırken, hırsızın bacaya nasıl girdiği ve ne kadar süreden bu yana bacada durduğu bilinmiyor.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri