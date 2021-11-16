Evlerdeki atıl mobilyalar Üsküdar'daki ihtiyaç sahiplerine kışlık yakacak oluyor

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi ekipleri, atıl durumdaki mobilyaları toplayıp Atık Yönetim Merkezi'nde işleyerek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kışlık yakacak haline getiriyor.

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlerdeki atıl mobilyaları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştıracak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda vatandaşların atıl durumdaki koltuk, kanepe ve çekyat gibi mobilyalarını cadde veya sokakların köşesine bıraktıklarını belirten Aktaş, bu eşyaları toplayıp Atık Yönetim Merkezi'nde işlediklerini ifade etti.

Mobilyaların yakacak olarak kullanılamayacak bölümlerinin personel tarafından söküldüğünü, ahşap kısmın da kesilerek yakacak boyutuna getirildiğini kaydeden Aktaş, miktar yeterli olmadığında dışarıdan odun alımı yaparak vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.

"Vatandaşlar atıl eşyalarını yaz boyunca biriktiriyor"

Üsküdar sakinlerinin bu projeyi benimseyerek, kendilerini desteklediğine dikkati çeken Mustafa Aktaş, şöyle konuştu:

"Koltuk, kanepe, dolap ne varsa yaz boyu biriktirilir, bir kısmı sonbaharda çıkarılır ki amaç onları hayra vesile kılmak. Üsküdarlılardan aldığımız koltuk, kanepe, çekyat, bunların tamamını hazırlıyoruz. Aldığımız odunları da içine katarak bunları evlere servis ediyoruz. Yaklaşık 2 bin 500-3 bin haneye kış boyunca bu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Amacımız kimse üşümesin, çocuklar huzurlu ve mutlu olsun. Aile başına ortalama 20 çuval vereceğiz. İhtiyaç halinde bunu artırabiliyoruz. Yirmi çuval verdikten sonra, bir sonrakinde bittiği anda yeniden bir 20 çuval daha verebiliyoruz. Burada amacımız, Başkanımızın talimatı da bu, hiçbir aile kesinlikle soğuğa maruz kalmayacak, ihtiyaç olan hiçbir evi açıkta bırakmayacağız. Kış boyu bu hizmetimiz devam edecek."

Atıl durumdaki mobilyalarının yakacak olarak değerlendirilmesini isteyen Üsküdarlılardan bunları cadde ve sokak başlarına bırakmalarını talep eden Aktaş, ihtiyaç sahiplerinin de Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü ekiplerince tespit edildiğine değindi.

Üsküdar Belediyesi yardımlarının sadece yakacakla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Aktaş, aynı zamanda yeme, içme, iaşe ve barınma konusunda da yardımları bulunduğunu sözlerine ekledi.