Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu İran'ın Huzistan Eyaleti'nde evlenmelerine müsaade edilmeyen genç çift, birlikte nehre atlayarak intihar etti. Çiftin cansız bedeni sudan çıkarılırken ellerinin birbirine bağlı olması görenleri üzdü.

Huzistan Eyaleti'nin Mescid-i Süleyman birbirlerini seven Behzat (22) ve Zeynep(18) evlenmek istediklerini ailelerine bildirdi ancak aileler buna izin vermediği için Mescid-i Süleyman şehrinde bulunan Gudar nehrine atlayarak intihar etti.

"BEHZAT VE ZEYNEP'İ KURTARAMADIK"

İran Kızılay'ıMescid-i Süleyman Müdürü Hüseyin Molyi olayın dün gerçekleştiğini belirterek, "Bölge sakinleri iki genci birlikte intihar ettiklerine görmüş kurtarmaya çalışmışlar ancak çabaları sonuçsuz kalmış daha sonra, Kızılay can kurtaran ekiplerini olaydan haberdar etti. Cankurtaran ekiplerimiz olay yerine mümkün olan en kısa sürede gitti ancak maalesef Behzat ve Zeynep'i kurtaramadık" dedi.

ELLERİNİ BAĞLI OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kızılay ekiplerinin yardımıyla Behzat ile Zeynep'in cansız bedenleri sudan çıkartıldı. Genç çiftin cansız bedenleri tekneye alınırken ellerinin birbirine bağlı olması dikkatlerden kaçmadı.

AİLELERİ ŞOKE OLDU

Akrabalarının aktardıklarına göre, Behzat ile Zeynep çifti evlenmek istedi ancak aileleri buna karşı çıktı. İki gencin ellerini birbirine bağlayarak nehre atlayarak yaşamlarına son vermesi, ailelerini şoke ederken, köylüler de büyük üzüntü yaşadı.

Talihsiz aşıkların cesetleri otopsi yapılmak üzere Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.