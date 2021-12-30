Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye: 2021'i bize zindan ettiniz

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 850'nci günde de sürdü. 6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Buradaki anne ve babalar evlatlarını istiyorlar ama maalesef HDP bir tek açıklama yapmayarak buradan kaçtı. Neden kaçıyorsunuz? Sizde hiç mi vicdan yok? 2021'i bize zindan ettiniz. İnşallah 2022 bize hayırlara vesile olur" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 850 gündür sürdürülen eylemde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.