Evlat nöbetindeki anneden çağrı: Gelin, çocuklarımızı birlikte isteyelim
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Evlat nöbetindeki anneden çağrı: Gelin, çocuklarımızı birlikte isteyelim

Evlat nöbetindeki anneden çağrı: Gelin, çocuklarımızı birlikte isteyelim
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 646'ncı günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 646'ncı günde de sürüyor. 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Aziz için eylemine devam eden Güzide Demir, 6 yıldır çocuğunun sesini duymadığını ve hasret kaldığını söyledi. Demir, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan diğer ailelere de çağrıda bulanarak, "Siz de gelin, çocuklarımızı isteyelim. Gelin, bize katılın, çocuklarımız dağda kalmasın" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 646 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı, 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE TESLİM OLUN'

Diyarbakır'da, 6 yıl önce, PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdüren Güzide Demir, çocuğuna hasret kaldığını söyledi. Demir, "Yaklaşık 2 yıldır burada eylemimizi sürdürüyoruz. Kimseden cevap alamadık şimdiye kadar. 6 yıldır oğlumu görmedim, sesini duymadım. Oğlum Aziz, neredeysen gel, seni çok özledim. Orası senin yerin değil gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Kardeşlerin, yeğenlerin, hepsi seni çok özledi; kucak açıyoruz sana, neredeysen eve gel. Orada kardeş, kardeşi öldürüyor oğlum, orası senin yerin değil. Arkadaşlarınla toplanın, gelip güvenlik güçlerimize teslim olun. Anneler, babalar, siz de gelin; çocuklarımızı isteyelim bu HDP ve PKK'dan. Gelin, bize katılın, çocuklarımız dağda kalmasın" diye konuştu. 


Evlat nöbetindeki anneden çağrı: Gelin, çocuklarımızı birlikte isteyelim
Evlat nöbetindeki anneden çağrı: Gelin, çocuklarımızı birlikte isteyelim
Evlat nöbetindeki anneden çağrı: Gelin, çocuklarımızı birlikte isteyelim
Evlat nöbetindeki anneden çağrı: Gelin, çocuklarımızı birlikte isteyelim
Evlat nöbetindeki anneden çağrı: Gelin, çocuklarımızı birlikte isteyelim
Evlat nöbetindeki anneden çağrı: Gelin, çocuklarımızı birlikte isteyelim
Evlat nöbetindeki anneden çağrı: Gelin, çocuklarımızı birlikte isteyelim
Evlat nöbetindeki anneden çağrı: Gelin, çocuklarımızı birlikte isteyelim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

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