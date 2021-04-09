Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 'çekme helva' ikramı
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Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 'çekme helva' ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 'çekme helva' ikramı

Diyarbakır'da 583 gündür evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret eden Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, annelere Kastamonu'nun meşhur çekme helvasını ikram etti.

Diyarbakır'da 583 gündür evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret eden Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, annelere Kastamonu'nun meşhur çekme helvasını ikram etti.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş protokolü için gerekli belgelerin Tarım ve Orman Bakanlığına teslim edilmesinin ardından, örnek proje teknik incelemeleri için Doğu Anadolu ziyaretinde bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Diyarbakır'da 583 gündür evlat nöbetinde olan anneleri ziyaret etti. Ziyarette annelere çekme helva da ikram eden Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Hiçbir ideoloji hiçbir görüş, evlat ile anne arasındaki sevgi ve merhametten daha önemli değildir. Buradan hain terör örgütü PKK'yı şiddetle lanetliyoruz. Karşılarında annelerin olduğunun bilinmesini istiyoruz. Bugün burada 583 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret ettik, kendilerine Kastamonu'muzun meşhur çekme helvası ikramında bulunduk, yalnız olmadıklarını, her daim dualarımızda olduklarını belirttik. Umarım tez zamanda evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 'çekme helva' ikramı
Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 'çekme helva' ikramı
Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 'çekme helva' ikramı
Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 'çekme helva' ikramı
Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 'çekme helva' ikramı
Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 'çekme helva' ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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