Evlat edindiği kızıyla poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı
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Evlat edindiği kızıyla poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı

Evlat edindiği kızıyla poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Nilüfer'in 1999 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Tatil için Türkiye'ye gelen Ayşe'nin son hali görenleri şaşırttı. İşte o kareler...

Nilüfer, yaz ayını kızı Ayşe Nazlı ile birlikte geçiriyor. Ünlü sanatçı, kızıyla birlikte mutluluk pozu verdi.

"ŞİDDETLİ ÇATIŞMALARIMIZ YOK"

Kızıyla hiç kavga etmediklerini söyleyen Nilüfer, "O kadar çatışmıyoruz. Ayşe Nazlı çok uyumlu bir çocuk. Son derece saygılıdır. Bazen benim tavsiyelerime ve uyarılarıma itiraz edebiliyor. Bu da normal, onun yaşının getirdiği şeyler. Ama öyle şiddetli çatışmalarımız ve kavgalarımız yok" dedi.

22 yaşındaki Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Nilüfer, "Ayşe Nazlı benim en iyi arkadaşım" dedi.

İŞTE AYŞE NAZLI'NIN SON HALİ...

Evlat edindiği kızıyla poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı
Evlat edindiği kızıyla poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı
Evlat edindiği kızıyla poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı
Evlat edindiği kızıyla poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı
Evlat edindiği kızıyla poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı
Evlat edindiği kızıyla poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı

Kaynak: Snob Magazin

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