Evkur kimin, sahibi kimdir? Evkur Mağazaları kime ait, kaç çalışanı var? Evkur ortakları kimler, kaç şubesi bulunuyor? Hasan Kan kimdir?

Evkur kimin, kime ait merak edildi. Evkur çalışanları kimler? Evkur ortakları kimdir? Evkur'da kaç çalışan var? Evkur mağazaları nerelerde bulunuyor? Hangi ilde kaç tane Evkur var? İstanbul'da kaç Evkur var? Evkur ortakları kimlerdir? Evkur'un kurucusu kimdir? Evkur mağazaları kurucuları kimler?

Evkur, 1972 yılında Türkiye'de perakende mağazacılığa başlamış, internet aracılığı ile de hizmet veren, müşterilerine sözleşme dahilinde taksitle alışveriş olanağı sunan ticari bir kuruluştur. Peki, Evkur mağazaları kurucusu kimdir? Evkur kime ait, kimin? Evkur'un kaç çalışanı var? Evkur ne zaman kuruldu? Evkur kuruluş tarihi ne zaman?

EVKUR HAKKINDA BİLGİLER

Faaliyetine, 1972 yılında Murat Halı Mağazaları adı altında başlayan firmamız; değişen vizyonu ile 1987 yılında perakende mağazacılığına ilk adımı atmıştır. EVKUR Markası'nın ilk örneğini oluşturan Murat Halı Mağazaları, 1994 yılında ismini EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ olarak değiştirmiştir. 1987 yılında tek mağaza ile başladığımız bu sektörde; bugün 25'i İstanbul'da, 64'ü de Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde olmak üzere toplam 89 mağazamızla 42 ilde hizmet vermeye devam etmekteyiz.

1987 yılında sadece halı satışı yapan firmamız, bugün müşterilerine en çok güven duyulan uluslararası ve yerli markaları; cep telefonu, bilgisayar, elektronik, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, ısıtma-soğutma, spor aletleri, çelik, zücaciye, porselen, ev tekstili, halı, mobilya, kozmetik ve iç giyim ana gruplarından oluşan 68.000 çeşit ürün gamı sunmaktadır. Çok katlı yürüyen merdivenli mağazalarımız müşterilerimizin alışveriş esnasındaki tüm konfor ve memnuniyeti düşünülerek tasarlanmıştır.

Müşterilerimize sunduğumuz nakit ve kredi kartlı ödeme seçeneklerimizin yanında; grup şirketimiz olan Evkur Finansman A.Ş. tarafından 36 aya varan tüketici finansman kredisiyle alışveriş imkanı sunulmaktadır. Kaliteli hizmetimiz, kendimize özgü mağaza konseptimiz, 88 mağaza, 240.000 m² kapalı alan ve 4.200 çalışanımızla, EVKUR olarak Türkiye'nin en büyük mağazalar zincirleri arasında yer almaktayız. Geçmişten aldığımız birikimlerimiz, müşteri memnuniyetimiz ve sağlam finansal yapımızla EVKUR A.Ş. olarak Türkiye'nin dört bir yanında faaliyete geçireceğimiz yeni mağazalarımızla büyümemizi sürdüreceğiz.

EVKUR KİMİN, KİME AİT?

Evkur'un kurucusu Hasan Kan'dır . Evkur, 1972 yılında kurulmuştur. 2015 verilerine göre 3.600 çalışanı bulunmaktadır. Genel merkezi İstanbul'da yer alıyor.

Evkur kurucusu ve sahibi kim : Hasan Kan

Evkur kaç yılında kuruldu : 1972

Evkur kaç çalışanı var : 3600 (2015 verilerine göre)

Evkur genel merkezi nerede : İstanbul

Evkur, 1972 yılında Türkiye'de perakende mağazacılığa başlamış, internet aracılığı ile de hizmet veren, müşterilerine sözleşme dahilinde taksitle alışveriş olanağı sunan ticari bir kuruluştur. %100 Yerli sermaye kullanmaktadır. Ticari faaliyetine ilk defa 1972 yılında 'Murat Halı Mağazaları' ismiyle başlamıştır. Firma ismini 1994 yılında 'Evkur Alışveriş Merkezleri' olarak değiştirmiştir. Faaliyetine başladığı ilk dönemde sadece halı satışı yapan firma, günümüzde birçok alanda ürün satışı yapmaktadır. 1987 yılında, tek mağaza olarak faaliyet göstermekteyken, günümüzde Türkiye genelinde 84 şubesi bulunmaktadır. 150.000 m² kapalı alana ve 3600 çalışanına sahiptir. Evkur merkez yönetim binası İstanbul, Küçükçekmece'dedir. Mağazalarının 29'u İstanbul'da, 55'i de Türkiye'nin çeşitli illerinde yer almaktadır. Toplam 37 ilde hizmet vermektedir.

Evkur firmasının net satışı yıllara göre; 2011 yılı 637.326.032 TL, 2012 yılı 852.906.266 TL, 2013 yılı 974.526.950 TL, 2014 yılı 1.192.068.751 TL olarak gerçekleşmiştir.

BDDK tarafından, 03.12.2015 tarihinde Evkur Finansman A.Ş. unvanlı bir finansman şirketi kurulmasına izin verilmiştir.

Firma muhasebe, satış vb. işlemler için Nebim V3 ERP programını kullanmaktadır.

9 Eylül 2009 tarihinde, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinde, İstanbul İkitelli'de bulunan Evkur ana deposu çok büyük zarar görmüştür. Zarar gören ürünleri satmak için kurduğu çadıra, 1 haftada 15 bin müşteri çekmiştir.

HASAN KAN KİMDİR?

Evkur'un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kan'dır. Hasan Kan, Sivas doğumludur. Baba tarafı Malatya'lı olduğundan dolayı Hasan Kan çoğu yerde Malatyalı olarak yazılmaktadır. Doğum tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Evkur geçtiğimiz yıllarda Yeni Malatyaspor'un sponsoruydu.

EVKUR'UN ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

Evkur,

Capital 500 2015 yılı verilerine göre en büyük şirket sıralamasında 154.

Capital 500 2014 yılı verilerine göre en büyük şirket sıralamasında 166.

Ticaret-Hizmet alanında en büyük şirket sıralamasında 2. ,

Capital 500 2013 yılı verilerine göre en büyük şirket sıralamasında 161.

2012 yılı Türkiye Kurumlar Vergisi sıralamasın da en çok kurumlar vergisi veren ilk 100 şirket içerisinde 93.

2013 yılı Türkiye Kurumlar Vergisi sıralamasın da en çok kurumlar vergisi veren ilk 100 şirket içerisinde 81.

2014 yılı Türkiye Kurumlar Vergisi sıralamasın da en çok kurumlar vergisi veren ilk 100 şirket içerisinde 71.

Kendi alanında 1.

2015 yılı Türkiye Kurumlar Vergisi sıralamasın da en çok kurumlar vergisi veren ilk 100 şirket içerisinde 95.

Fortune 500 2016 Verilerine göre en büyük şirketler içerisinde ise 148.

Fortune 500 2015 Verilerine göre en büyük şirketler içerisinde ise 119. sırada yer almaktadır.

Fortune 500 2015 Verilerine göre Özkaynak sırasında 41.

Fortune 500 2014 Verilerine göre en büyük şirketler içerisinde ise 129.

Fortune 500 2013 Verilerine göre en büyük şirketler içerisinde ise 126.

Fortune 500 2012 Verilerine göre en büyük şirketler içerisinde ise 173.

Evkur'a,

İşkur, çalışma ve istihdama katkılarından dolayı Teşekkür Belgesi vermiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu, iş istatistikleri için zamanında bilgi vererek yaptığı katkılardan dolayı Teşekkür Belgesi vermiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanların haklarını koruyarak gösterdiği hassasiyet için Teşekkür belgesi vermiştir.

Küçükçekmece Belediyesi, istihdam çalışmalarına katkılarından dolayı Teşekkür Belgesi vermiştir.

İstanbul İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına katılımından dolayı verilen Teşekkür Belgesi 2011-2012.

Türk Kızılayı, Van depreminde yaptığı katkılardan dolayı Altın Madalya Beratı vermiştir.

Evkur adına,

Deprem bölgesi Van'a, Evkur Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kan tarafından 2 Milyon TL bağışta bulunulmuştur.