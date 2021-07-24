Evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
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Evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bayram nedeniyle gittiği Antalya'daki yazlık evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçen oyuncunun 4 gün önce berberde çektiği son görüntüsünde oldukça keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

Film San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Levent Aykul, bayram için gittiği Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu. 61 yaşındaki oyuncunun ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçildi. Oyuncunun ölümünün ardından yapılan muayenede iki önce vefat etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

BERBERDEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Çeşitli dizi ve filmde rol alan oyuncunun 4 gün önce çektiği bir videosu ortaya çıktı. Bayram için hazırlık yapan oyuncu, tıraş olmak için berbere gitmiş ve orada keyifli bir video çekmiş. Aykul, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Saç, sakal ile bayram hazırlığı yapayım dedim sizlere. Ama berberde makara. Zaten kıyafetim yok. Üstüne üstlük transparan önlük giydirmiş sağ olsun" diyor.

Evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncunun ölüm haberinin ardından bu videonun altına binlerce taziye yorumu yapıldı.

Evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Levent Aykul, Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda rol almıştı.

Evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Evinde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı - Haberler Magazin
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