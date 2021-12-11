Evdeki patlama korkuttu - Haberler
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Evdeki patlama korkuttu

Evdeki patlama korkuttu
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan dairede patlama meydana geldi, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan dairede patlama meydana geldi, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Yaylalıkapı sokak 56 numarada bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan evde patlama meydana geldi. Patlama sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluşurken evin iki duvarı da yıkıldı. 5 kişinin yaşadığı öğrenilen evde ilk belirlemeye göre bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri patlamanın sebebini öğrenmek için çalışma başlattı.


Evdeki patlama korkuttu

Evdeki patlama korkuttu

Evdeki patlama korkuttu

Evdeki patlama korkuttu

Evdeki patlama korkuttu

Evdeki patlama korkuttu

Evdeki patlama korkuttu

Evdeki patlama korkuttu

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Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri

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