"Evde kalan" çocukların bayram harçlıkları ve şekerleri kaymakamdan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek için kapı kapı dolaşarak bayram harçlığı ve şeker verdi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek için kapı kapı dolaşarak bayram harçlığı ve şeker verdi.

Tarihi ilçede, bayramlarda asırlardır sürdürülen çocukların gruplar halinde kapı kapı dolaşıp maniler okuyarak şeker ve harçlık toplama geleneği, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılamayacak.

Bu geleneği yaşatmak isteyen Kaymakam Fatih Ürkmezer, ilçedeki çocukların listesini ve adreslerini belirleyerek harekete geçti.

Ekip kuran Ürkmezer, ilçedeki 7 bini aşkın çocuğa tek tek ulaşarak şeker, harçlık, lokum, kitap ve oyuncak verdi.

Kaymakam Ürkmezer'in bu jestine kayıtsız kalamayan bazı çocuklar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla minnettarlıklarını ifade etti.

"Bu bayram birbirimizden uzakta olsak da kalplerimiz bir"

Kaymakam Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramlarda çocukları sevindirmenin önemli olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çocukların bayramı evlerinde geçireceğini dile getiren Ürkmezer, şöyle devam etti:

"Çocuklar bayramlarda büyüklerini ziyaret eder, ellerinden öper, harçlık, şeker, lokum alır. Biz de 'Bu bayram kimseyi ziyaret edemeyecek çocukları biz ziyaret edelim.' dedik ve Kaymakamlık olarak bir proje başlattık. Safranbolu'da ikamet eden anaokul, ilk ve ortaokul öğrencilerine özel hazırlanan lokumları ve hediyeleri ekiplerimizle teslim ettik. Amacımız çocuklara bayram neşesini, sevgisini, mutluluğunu bir nebze olsun yaşatabilmek, bayram geleneğini en azından evlerinde yaşamalarını sağlamak."

Ürkmezer, projeye 7 binden fazla çocuğun dahil edildiğini aktardı.

Çocukların mutluluğuna şahit olduklarını belirten Ürkmezer, sosyal medya üzerinden teşekkür mesajları aldıklarını kaydetti.

Ürkmezer, bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyleyerek "Bir çocuk gülerse dünya güler, herkes güler ve mutlu olur. Biz şunu söylüyoruz; bu bayram birbirimizden uzakta olsak da kalplerimiz bir. İnşallah bu günler gelip geçecek. Yeniden herkesle bir arada olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA