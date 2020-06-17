Ev yapımı baklava tarifi Bayram denince akla gelen ilk şeylerden olan baklava, evde de yapılabilen özel bir lezzettir. Siz de sevdiklerinize elinizle baklava hazırlamak istiyorsanız pratik tarifle bunu kolayca yapabilirsiniz.

Bayram sevincini sevdiklerinizle yaşamak ve onlara kendi elinize hazırladığınız baklavadan ikram etmek ister misiniz? Ev yapımı baklava tarifi bunu kolayca yapabileceksiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yumurta

Göz kararı mısır nişastası

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

1 çay kaşığı limon suyu

10 yemek kaşığı yağ margarin

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 kase kırılmış ceviz

YAPILIŞI

Baklava hamuru için 3 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay kaşığı tuz ve 1 adet kabartma tozunu bir kaba alın. Aldığı kadar un ekleyip yumuşak hamur kıvamına gelene kadar malzemeleri karıştırın.

Kıvama gelen hamuru 30 eşit bezeye ayırın. Parçaları tabak büyüklüğünde olacak şekilde aralarına nişasta serperek desteleyin. 10'arlı 3 ayrı deste oluşturun.

Merdane ile bezeleri tepsi büyüklüğünde açarak yufkaları elde edin. Yufkaları aralarına ceviz serperek tepsiye dizin. Yufkaların tepsiden taşan kısımlarını kesin. Klasik baklava dilimi olacak şekilde bıçakla baklava baklavayı dilimleyin ve üzerine daha önce erittiğiniz yarım margarini ilave edin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırına tepsiyi sürün. Devamlı takip ederek baklavayı takip edin.Baklava renk değiştirmeye başlayınca margarinin kalan kısmını da dökün. Baklava yeterince kızarınca fırından çıkarıp beklemeye alın.

Şerbeti için 4 su bardağı şeker ve 5 bardak suyu tencereye alıp 15 dakika kaynatın.Sonra birkaç Damal limon damlatın ve 2 dakika daha kaynatın.Şerbeti sıcak sıcak baklavanın üzerine dökün. Afiyet olsun.