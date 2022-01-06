Yangında ölen engellinin cenazesine kendisini sırtında taşıyan ambulans şoförü de katıldı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, evde sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden bedensel engelli Muzaffer Tumlu (75) toprağa verildi. Cenazeye, Tumlu'yu, 4 yıl önce hastaneden taburcu olduktan sonra eve getiren, ancak kullandığı ambulans sokağa giremeyince sırtında taşıyan Çetin Karamanlar da katıldı.

Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'nde Muzaffer ve Meryem Tumlu (74) çiftine ait tek katlı müstakil evde dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların battaniyeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Meryem Tumlu, son anda dışarı çıkarak canını kurtarırken, iki bacağı diz altından ampute olan bedensel engelli eşi Muzaffer Tumlu ise içeride mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, Muzaffer Tumlu'nun cesedine ulaştı. Dumandan etkilenen Meryem Tumlu'ya ise oksijen tedavisi uygulandı.