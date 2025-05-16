Eurovision CANLI izleme linki var mı 2025?

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 69. Eurovision şarkı yarışmasında ilk yarı final heyecanı geçtiğimiz günlerde yaşandı. Peki, Eurovision CANLI izleme linki var mı?

EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Eurovision 2025 yarışması, 13 ve 15 Mayıs'ta iki yarı final ve 17 Mayıs 2025'te final ile yayınlanacak. Yarışma saat 21.00'da başlayacak.

Eurovision 2025 ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

2024 EUROVİSİON 1.'Sİ KİMDİ?

Geçen sene kazanan Nemo'nun seslendirdiği ve sözlerini Benjamin Alasu, Lasse Midtsian Nymann ve Linda Dale ile birlikte yazdığı "The Code" şarkısıyla İsviçre oldu.

EUROVİSİON CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eurovision CANLI izlemek için tıklayınız

FİNALİSTLER

İlk yarı finali kazanarak finale yükselen ülkeler ve şarkıları:

Norveç: Kyle Alessandro – Lighter

Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm

İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu

İzlanda: VÆB – RÓA

Hollanda: Claude – C'est La Vie

Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA

San Marino: Gabry Ponte – Tutta L'Italia

Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Portekiz: NAPA – Deslocado

Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray

Ülkelerin final puanları 17 Mayıs gecesi açıklanacak.

Eurovision 1.'si oylama sonrası açıklanacak.

EUROVİSİON 2025 FİNALİ NE ZAMAN?

13 May 2025 Salı günü başlayan Eurovision 2025 – 17 May 2025 Cumartesi günü sona erecek. 17 Mayıs'taki büyük finalle gelecek senenin ev sahibinin belirlenecek.

TÜRKİYE EUROVİSİON'A EN SON NE ZAMAN KATILDI?

Komşu ülkelerin, siyasi çıkarlarını ön plana alarak oylarını şarkılara göre değil, ülkelere göre verdiği gerekçesiyle, Türkiye yarışmadan çekilmişti. Türkiye, toplamda 34 kez katıldığı yarışmaya 2013 yılından beri katılmıyor.

EUROVİSİON FİNALİNE HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

İlk yarı finalde sahneye çıkan 15 ülkeden 10'u finale yükseldi: Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna.

Finale doğrudan katılan İtalya, İspanya ve ev sahibi İsviçre de bu yarı finalde sahne aldı.

Belçika, Slovenya, Azerbaycan, Hırvatistan ve Kıbrıs ise elendi. Özellikle Belçika'nın favorilerden biri olan Red Sebastian ile finale kalamaması sürpriz olarak yorumlandı.

İkinci yarı finalde ise Avustralya, Karadağ, İrlanda, Letonya, Ermenistan, Avusturya, Yunanistan, Litvanya, Malta, Gürcistan, Danimarka, Çekya, Lüksemburg, İsrail, Sırbistan ve Finlandiya yarışıyor.

Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık bu yarı finalde sadece tanıtım performanslarıyla yer aldı.