EURO 2020 - Hollanda Milli Takımı'ndan çağrı: 'Yeter artık, ırkçılığı durdurun'

19.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:45

Hollanda Milli Takımı oyuncuları, stadyumlarda artan ırkçılığa karşı önlem alınması için ortak bir çağrı yaptı. "Portakallar", Amsterdam'da Estonya ile oynanacak EURO 2020 eleme maçı öncesi hep birlikte, "Yeter artık, yeter. Irkçılığı durdurun" diye seslendi.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) da, sosyal medya üzerinden, milli takım futbolcularının el ele daire oluşturduğu, "Yeter, ırkçılığı durdurun" yazılı bir fotoğraf paylaştı.

Hollandalı milli futbolcular, "Yeter, yeter, ırkçılığı durdurun" yazılı mesajları kendi kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaşarak, stadyumlardaki ırkçı yükselişin durdurulmasını istediler.

Futbolcular bu tepkilerini, FC Den Bosch ile Exelcior takımları arasında Pazar günü oynanan Hollanda 2. Ligi (Eerstedivisie) karşılaşması sırasında yaşanan ırkçı tezahüratlara yanıt amacıyla dile getirdiler.

Den Bosch takımının bir grup fanatik taraftarının, Excelsior'un siyahi oyuncusu Ahmad Mendes Moreira'nın her topu alışında yaptıkları ırkçı tezahüratlar nedeniyle hakem Laurens Gerrets maçın durdurulmasına karar verdi.

Maç, 13 dakika durdu. Exelcior'un devam kararı üzerine hakem yeniden oyunu başlattı. Hollanda'da ırkçı tezahürat nedeniyle ilk kez bir maça ara verildiği belirtildi.

Milli Takım Kaptanı Wijnaldum: Artık yeter

Estonya maçında Hollanda Milli Takımı kaptanı olarak sahaya çıkacak Georginio Wijnaldum, yaşananlara tepki gösterdi. Hollandalı oyuncu, "Ben olsam sahadan ayrılır ve bir daha dönmezdim. Artık yeter" dedi. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman da, "Hepimiz böyle düşünüyoruz ama kimse yapmıyor" diye konuştu.

Yaşananlar sonrası Hollanda Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, ırkçı taraftarlar ve Den Bosch kulübü ile ilgili soruşturma başlattı.

Federasyon, ırkçı taraftarlara karşı en fazla stadyum yasağı uygulanabileceğini belirterek, daha caydırıcı olabilmesi için, bu tür davranışlar için adli soruşturma yapılmasını istedi.

Den Bosch kulübü ile teknik kadro da, taraftarlarının ırkçı söylemine yepki gösterdi. Kulüp, ırkçı taraftarlara ömür boyu stadyum yasağı istedi.

Başbakan Rutte: Politikacılar bunu kendi başına çözemez

Hollanda Meclisi, Salı günü özel oturumda, spordaki ırkçı yükselişi ele aldı. Başbakan Mark Rutte, stadyumlardaki ırkçı taraftarlara tepki göstererek, şunları söyledi:

"Irkçılık ve ayrımcılık, bu ülkede yapılacak en aptalca şey. Politikacılar bunu tek başına çözemez. Bunu ancak 17 milyon, hep birlikte kabul etmediğimizi söylersek çözebiliriz."

Hükümet, ırkçılıkla mücadele amacıyla, futbol federasyonun yetkilerini arttırmayı planlıyor.

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Johannes Bruins, Pazar günü ırkçı tezahüratların hedefi olan Excelcior oyuncusu Moreira'yı, hükümet tarafından başlatılan ırkçılık karşıtı kampanyaya katılmaya çağırdı.