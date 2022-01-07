EÜ'de yeni hedefler; dijitalleşme ve uluslararasılaşma

Üniversite senato üyeleri, üst yönetimi, bürokratları ile akademik ve idari çalışanların katıldığı programda Rektör Budak, dijitalleşme ve uluslararasılaşma misyonu kapsamında gelecek vizyonunu ve hedeflerini anlattı. Ege Üniversitesinin; öğrenci odaklı, tam akredite, uluslararası tanınır bir araştırma üniversitesi etiketi kazandığını ifade eden Rektör Budak, bu yapıyı kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için daha çok çalışacaklarını ve yeni dönemde hedeflerinin dijitalleşmeveuluslararasılaşma olduğunu söyledi.

Sunum öncesinde yönetmenliğini İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın yaptığı, Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Prof. Dr. Necdet Budak'la Başarıya Giden Yol" belgesel film gösterimi gerçekleştirildi.

"Stratejik yönetim anlayışımız kurumsal kültüre dönüştü"

Araştırma üniversitesi statüsünde kalabilmek için çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, " Üniversitemizin 2018-2021 yılları arasında veriye dayalı analizler doğrultusunda stratejik hedeflere yönelik çalışmaları tüm endekslere, izleme ve değerlendirme verilerine, uluslararası sıralamalara ve anket sonuçlarına olumlu yansıdı. Eğitim ve öğretimde kalite, öğrenci odaklılık ve araştırma üniversitesi olma hedefleri doğrultusunda katılımcı, erişilebilir, şeffaf, hesap verebilir, her an denetime açık, kaynaklarını verimli ve etkin kullanan, ölçen, değerlendiren ve değerlendirme sonuçlarını politika ve uygulamalarına yansıtan stratejik yönetim anlayışının kurumsal kültüre dönüştüğüne şahit oluyoruz. TÜBİTAK nezdinde tüm üniversiteler içeresinde proje kabul sayısında son üç yılda arka arkaya Türkiye birincisi olduk. Patent tescilinde Türkiye birincisi, patent lisanslamada Türkiye ikincisiyiz. YÖK 100/2000 Doktora Burs Programında son üç yılda Türkiye birincisi olduk. Araştırma Üniversitesi verilerinde puanımızı son üç yılda istikrarlı bir şekilde artırarak Araştırma Üniversitesi olduk. 2017 yılında 11 olan akredite program sayımız, bugün itibariyle üç kat artarak 32 programa çıktı. Akreditasyon süreci devam eden 17 programımızın süreci tamamlandığında akredite program sayımız bu yıl 49'a ulaşarak, programlarımızın yüzde 67'si akredite olacak. Üniversitemizin kalitesinin tescili olan 5 Yıl Tam Kurumsal Akreditasyonu alan ilk devlet üniversitesi olma başarısını kazandık. Kurumsal akreditasyonun sürdürülebilir olması için sürekli iyileştirme ve kurumsallaşmaya önem vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Öğrenciler ile yönetim arasında bariyerleri kaldırdık"

Öğrenciler ile yönetim arasındaki bariyerleri kaldırdıklarını ifade eden Rektör Budak, "Öğrencilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal, sportif, kültürel etkinliklerin yanı sıra sosyal yaşama ve iş hayatına hazırlanmaları konusunda çok sayıda öğrenci odaklı uygulamayı gerçekleştirdik. Bağımsız kurumlar tarafından yapılan çalışmalarda Üniversitemiz, öğrenci memnuniyetinde A Plus oldu. Önümüzdeki dönemde de öğrenci odaklı uygulamaları geliştireceğiz. Bu kapsamda öğrencilerin farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacağız. Öğrencilerin ders dışı kültürel, sanatsal ve sportif tüm faaliyetlerini belgelendiren, diploma ekinde özgeçmişleriyle kullanabilecekleri 'Ek Gelişim Etkinlikleri Öğrenci Karnesi' vereceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında yer aldığı Dünya liderleri tarafından imzalanan "Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlayacaklarını belirten Prof. Dr. Budak, "Sürdürülebilir Kalkınma modelinde 17 amaca yer veriliyor. Bu amaçlar, ülkemizin araştırma politikalarına yansımaya başladı. 2019-2023 Strateji Raporunda TÜBİTAK tarafından atılması gereken adımlar belirlendi. Dünyanın birçok nitelikli üniversitesi, çalışmalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları temelinde yaparak insanların, ekonomilerin, toplulukların ve gezegenin refahını sağlamada öncü ve yol gösterici olmayı hedefliyor. Bu amaçlar ışığında Ege Üniversitesi olarak bizim hedefimiz de eğitim-öğretim, Ar-Ge dahil tüm çalışmalarımızı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yapmak ve bu konuda ülkemizde öncü, dünyada önde gelen üniversitelerden birisi olmaktır" dedi.

Uluslararasılaşmaya yönelik önemli adımlar atılacak

Ege Üniversitesinin uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda yapılan çalışmaların yeni dönemde hız kazanacağını vurgulayan Prof. Dr. Budak, "Uluslararasılaşma hedeflerimizin gerçekleştirilmesi adına her birimimize büyük görevler düşüyor. Bu doğrultuda uluslararası çift diploma, öğretim elemanı ve uluslararası öğrenci değişimi,TÜBİTAK yurt dışı doktora araştırma burs programı katılımı, yurt dışındaki üniversiteler ile ikili anlaşmalar, kaliteli yabancı dil eğitimi, uluslararası nitelikli araştırmacı istihdamı gibi pek çok konuda önemli adımlar atacağız" diye konuştu.

"Hedefimiz dijital dönüşüm destekli, akıllı ve engelsiz kampüs"

Gelecek dönemdeki önemli hedeflerinden birinin de dijital dönüşüm ve veriye dayalı yönetim sistemini geliştirmek olduğunu belirten Rektör Budak, " Üniversitemizin gerçekleştirdiği tüm varlık ve faaliyetlerini kayıt altına almak, ölçmek, değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını kurumsal politikamıza yansıtmak amacıyla Veri İzleme Değerlendirme Ofisini (EGEVİDO) kurduk. Üniversitemizdeki tüm bilgi yönetim sistemlerini birbiriyle uyumla hale getirerek tüm verilerin anlık olarak tek bir veri havuzunda toplanması için dijital dönüşümü sağlayacağız. Hızla değişen çağı yakalayıp, ötesine geçerek öncü olma hedefiyle üniversitemizin dijital dönüşümünü; eğitim öğretim süreçleri, sağlık, bilgi yönetim sistemleri, sportif ve kültürel faaliyetler, akıllı ve engelsiz kampüs başlıkları altında gerçekleştireceğiz" dedi.

Sunum sonunda, 2020-2021 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödül alan Egeli akademisyenler; Prof. Dr. İsmail Türkan, Prof. Dr. Jale Yanık, Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Nalan Kabay, Prof. Dr. Banu Yücel, Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil, Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur ve Öğr. Gör Dr. Huriye Güncüoğlu Bodur'a belgeleri Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından takdim edildi. Ayrıca Rektör Budak, Ege Üniversitesinde son 4 yılda yaşanan dönüşümü anlatan "Ege'de Değişimin 4 Yılı" kitabının yayımlandığı bilgisini paylaştı.

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