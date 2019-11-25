EÜ'de "Maddeye Mana Vermek: Geleneksel Türk El Sanatları" Atölyesi

25.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:24

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitimi Merkezi (EGESEM) tarafından,Merkez Müdürü Doç. Dr. Arife Karadağ'ın da katılımıylaEmel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Şükran Tümer ve Berna Aybartürkeğitmenliğinde konsolos ve büyükelçi eşlerine "Geleneksel El Sanatları Atölyesi" eğitimi verildi. Eğitim kapsamında yazmacılık sanatı uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda katılımcı ve eğitmenlere "EGESEM Katılım Sertifikası" verildi.

Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi ve Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM)işbirliği ile "Maddeye Mana Vermek Türk El Sanatları" atölye çalışmaları fahri konsolos ve eşlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türk el sanatları ve Ege Üniversitesi'nin kültürel çalışmalarının tanıtılması amacıyla düzenlenen eğitimde çantalara tahta baskı ile motifler işlendi, çini tabaklara tahrir ve boyama yapıldı, geleneksel kıyafetli bez bebekler dikildi. Çini Atölyesi Kültür Bakanlığı Sanatçısı Ebru Çamkıran, Bez Bebek Atölyesi Banu Kurt, Tahta Baskı Atölyesi ise Şükran Türmer ve Berna Aybartürk tarafından düzenlendi.

Eğitim hakkında konuşan Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, "Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Türk kültürünü yaşatmaya ve Türk el sanatlarını deneyimlemeye yönelik bu atölyelere katılmak, kültürel değerleri kavramak için en etkili yoldur. Bu etkinlikleri gerçekleştiren EGESEM ve Sağlık Kültür Daire Başkanlığı nezdinde Ege Üniversitesine teşekkür ederiz. Türk el sanatlarının ve üniversitemizin bu yöndeki etkinliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlamak bizleri çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Şükran Türmer ve Öğr. Gör. Berna Aybartürk, Tahta Baskı Atölyesi hakkında, "Geleneksel Türk el sanatını paylaşmak için buradayız. Biz burada yazmacılık sanatını ıhlamur ağacından kalıplar ile yapıyoruz. Hitit üçlüsü, su motifleri, geyik motifi gibi çeşitli motiflerimiz ile baskı yapıyoruz. Geleneksel motifler yanında da modern motifler tasarlayıp kalıplar üretiyoruz. Hedefimiz ise bu sanatı uluslararası hale getirirken ürün tasarımları da yapmaktır. Bugün baskıların yanında motifleri baskıladığımız yılbaşı kartpostallarını da dağıtıyoruz" dedi.

Atölyedeki son eğitim ise geleneksel bez bebeklerin yapımı oldu. Katılımcılar, Banu Kurt'un farklı yörelerin kültürleri hakkında verdiği bilgiler eşliğinde yöresel bez bebek diktiler. Banu Kurt, bez bebek yapımı için gerekli malzemelerin kolayca temin edilebileceğini, çocukların sağlığı açısından bez bebeklerin günümüz plastik bebeklerine nazaran daha sağlıklı olduğunu ifade etti. Eğitim sonunda katılımcılara eğitime katıldıkları için teşekkür edilirken, katılımcılar da Ege Üniversitesi kültürel çalışmalarının ve Türk kültürünün gönüllü temsilcisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler