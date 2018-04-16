Etnospor Kültür Festivali'ne Doğru - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Kazancı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 9-13 Mayıs tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Yenikapı Meydanı'ndaki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Etnospor Kültür Festivali Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali vasıtasıyla hem geleneksel sporların yeniden popüler olmasını sağlamayı hem de müziklerden oyunlara kadar birçok geleneksel etkinliği yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, "Hazırlayacağımız alanda zamanın ruhunu görsel olarak da yakalamaya çalışan bir tarzı geliştirmenin gayreti içindeyiz." dedi.

Organizasyonun sadece Türkiye'nin geleneksel sporlarını değil, tüm dünyanın geleneksel sporlarını tanıtmasını istediklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Yerli ve milli dendiğinde biz nasıl heyecanlanıyorsak, diğer ülkelerde de aynı heyecanı gördük. Kültürler arasında üstünlük olmaz. Her biri değerlidir, yaşanmayı ve görülmeyi hak eder. Dünyada batı kültürünün egemenliğini yaşadığımız 20. yüzyılın akabinde, tüm kültürlerin kendi hayatlarını devam ettirebilmeleri, kaybolmamaları için bu çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Her yıl farklı kültürleri burada insanlarımızla buluşturmak istiyoruz. Japonların atlı okçuluk (yabusame) sporu olacak. Katarlıların şahin avcılığı etkinliği burada izlenebilecek. Farklı renkleri ve kültürleri deneyimleme fırsatı bulacağız. Festivalimizin çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Kırgızistan'dan akrobasi, Kazakistan'dan kökbörü takımları da gösteriler yapacak."

Tüm İstanbulluları Etnospor Kültür Festivali'ne davet eden Bilal Erdoğan, "Toplumumuzun tüm kesimlerinin kendisi için bir şey bulabileceğine inanıyoruz. Özellikle çocuklarımız için TRT Çocuk kanalıyla bir çalışmamız var. Özgün yapımların karakterlerini çocuklarımızla buluşturacağız. Çocuk etkinlik alanını kat kat büyüttük. Burası, 5 gün boyunca İstanbul halkının ailecek gelip iyi vakit geçireceği tamamen ücretsiz bir etkinlik olacak." diye konuştu.

Geride kalan yıl 800 binin üzerinde ziyaretçinin festivale geldiğini aktaran Erdoğan, "Bu etkinlik alanında izleme, tecrübe etme fırsatı bulacağınız etkinliklerin bir araya gelmesi demek, dünyayı birkaç ay dolaşmanızı gerektiren bir deneyim. Burada hem Türkiye'nin tüm bölgelerini tanıtmaya çalışıyoruz hem Orta Asya ve Balkanlar'daki komşu akrabalarımızın kültürünü tanıtıyoruz. Japonya ve Katar'dan misafirlerimizin kültürlerini de tanıma imkanımız olacak. Bu festivalin zaman içinde uluslararası turistler için de önemli bir adres haline geleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, etkinliğin bu sene, "At binenin, kılıç kuşananın" sloganıyla yapılacağını vurgulayarak, "Toplam 11 dalda 883 sporcu müsabaka yapacak. Çeşitli atlı akrobasi gösterileri düzenlenecek. Bir tane büyük han çadırı ve 43 oba çadırı bulunacak. Organizasyonda 156 at kullanılacak. İstanbul'un en önemli yağlı güreş etkinliklerinden Fetih Güreşleri, 45'i başpehlivan toplam 300 güreşçinin katılımıyla burada gerçekleştirilecek." açıklamasında bulundu.

Uysal: "Ev sahibi olarak gururluyuz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Uysal, festivalin Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ev sahibi olarak gururluyuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu alanın böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapması güzel bir gurur kaynağı. Bu sene üçüncüsü yapılıyor. Geçmişimizde yer alan kültürel etkinlikler, burada birebir hayat buluyor. Geçmişimiz ve geleneklerimizi burada yaşayarak görüyoruz. Bu etkinliği çok önemsiyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kültürümüzü ayakta tutan ve bizi geçmişimizle buluşturan bu etkinliğe destek olmanın görevimiz olduğunu düşünüyorum."

Kazancı: "Ata sporlarımızın değer kazanması için çalışıyoruz"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, federasyon olarak ata sporlarının değer kazanması için çalıştıklarını dile getirdi.

Kazancı, bu çerçevede önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Ata sporlarımızın itibarını artırmaya yönelik, bu sporların ulusal ve uluslararası arenada değer kazanması ve yeniden gün yüzüne çıkması için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyoruz' sloganıyla faaliyetlerimizi katlayarak bu sporlarımızı tüm halkımıza tanıtmaya ve onlarla buluşturmaya yönelik çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Amacımız bize ait olan ve unutulmaya yüz tutmuş bu değerlerin gençlerimize, çocuklarımıza aktarılması. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etnospor Kültür Festivali 5 gün sürecek

Yenikapı Meydanı'nda kurulacak özel alanda gerçekleştirilecek Etnospor Kültür Festivali, 9 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 5 gün sürecek.

Vatandaşların, spor yarışmalarını izleyip, kültürel faaliyetlere dahil olabilecekleri etkinlikte, geleneksel Türk sporlarından, mangala, kökbörü, kuşak güreşi, aba güreşi, atlı cirit, atlı okçuluk, aşık oyunu, şalvar güreşi, mas güreşi, yaya okçuluğu ve yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirilecek.