Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti
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Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti

15.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:38
Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'nın Benishangul-Gumuz eyaletinde yolcu otobüsünün hedef alındığı silahlı saldırıda 34 kişi yaşamını yitirdi.

Bağımsız Etiyopya İnsan Hakları Komisyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey batısındaki Benishangul-Gumuz eyaletinde yolcu otobüsünün hedef alındığı silahlı saldırıda 34 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, dün eyalete bağlı Wonbera'dan Chagni'ye giden yolcu otobüsüne düzenlenen "korkunç" saldırıdan üzüntü duyulduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.

SALDIRININ KİM TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ BİLİNMİYOR

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ulusal basındaki haberlere göre TPLF, orduya destek verdiği gerekçesiyle Etiyopya'nın çeşitli eyaletlerinin yanı sıra Eritre'nin başkenti Asmara'ya da roketli saldırılar düzenledi.

Çatışmaların yoğunlaştığı kuzeydeki bölgelerden Sudan'a insan göçü ise sürüyor.

BAŞBAKAN DİYALOG ÇAĞRILARINI REDDETTİ

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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