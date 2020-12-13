Etiyopya'da hükümet güçleri maket bıçaklarıyla sivilleri öldürdü
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Etiyopya'da hükümet güçleri maket bıçaklarıyla sivilleri öldürdü

13.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:51
Etiyopya'da hükümet güçleri maket bıçaklarıyla sivilleri öldürdü

Etiyopya'da Nobel Barış Ödülü kazanan Başbakan Abiy Ahmed destekli güçler ile Tigray Halkın Özgürlük Cephesi arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce sivil yaşamını yitirdi. Bazı görgü tanıkları hükümet güçlerinin maket bıçağıyla ya da boğarak insanları öldürdüğünü aktardı. Öte yandan cesetlerin sokaklarda bırakıldığı da belirtildi.

Etiyopya'nın Sudan sınırına yakın tarım bölgesi Tigray'a bağlı Mai-Kadra kasabasında hükümet güçleri, isyancılara karşı yaptığı operasyonda sivillere saldırdı. Uluslararası Af Örgütü yetkilileri hükümet gücünün sivillere saldırdığı bölgede yaptığı çalışma sonrası, yüzlerce sivilin maket bıçaklarıyla ve boğularak öldürüldüklerini, ölen kişilerin cesetlerinin günlerce ortalıkta kaldığı ortaya çıktı.

Etiyopya'da hükümet güçleri maket bıçaklarıyla sivilleri öldürdü
Abiy Ahmed

GÖRGÜ TANIKLARI SALDIRIYI DOĞRULADI

Bölgesel hükümet iktidar partisi Tigray Halkın Özgürlük Cephesi ve geçen sene Nobel Barış ödülü kazanan Başbakan Abiy Ahmed güçleri arasında çıkan çatışmalara ilişkin, İnsan Hakları ve Uluslararası Af Örgütü'ne konuşan bir görgü tanığı, Tigray güçlerinin kendilerine saldırdığını söyledi. Sudan'a kaçan bazı mülteciler ise AP'ye konuşurken, ifadelerinde hükümet güçlerinin kendilerine saldırdıklarını ve yüzlerce kişiyi öldürdüklerini söylediler.

Etiyopya'da hükümet güçleri maket bıçaklarıyla sivilleri öldürdü

MAKET BIÇAKLARIYLA YA DA BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

Sudan'a kaçan mültecilerden biri olan Tesfaalem Germay isimli Etiyopya'lı, hükümet güçlerinin müttefikleri olan bazı yerel güçler ile beraber sivillere saldırdıklarını, gördükleri herkesi maket bıçaklarıyla ya da boğarak öldürdüklerini söyledi.

Etiyopya'da hükümet güçleri maket bıçaklarıyla sivilleri öldürdü

CESETLER ORTADA BIRAKILDI

Öte yandan Germay ölülerin cesetlerinin günlerce ortada bırakıldığını ve bu yüzden cesetlerin koktuğunu söyledi. Çatışmalardan dolayı Suda'a kaçan Abebete Refe, AP'ye yaptığı açıklamada yüzlerce insanın yerel hükümet destekli gruplar tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Etiyopya'da hükümet güçleri maket bıçaklarıyla sivilleri öldürdü

BM ÇALIŞANLARI GÖZALTINA ALINDI

Üst düzey Etiyopya'lı bir yetkili yaptığı açıklamada, yeme ve içme sıkıntısının yaşandığı ülkede geçen hafta yardım dağıtan Birleşmiş Milletler çalışanlarının kısa süreliğine hükümet güçleri tarafından gözaltına alındıklarını, hükümet güçlerinin yemek ve suyu nasıl dağıtacaklarını kendilerine anlattıktan sonra çalışanları serbest bıraktıklarını söyledi.

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