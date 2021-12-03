Etimesgut Belediyesi'nden 400 engelliye engelsiz hizmet

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Etimesgut Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylere ücretsiz saç ve cilt bakım hizmeti sağladı.

Etimesgut Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylere ve ailelerine ücretsiz güzellik bakım hizmeti sağladı. 50 kişilik ekip, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alan 400 engelliye ve ailelerinin kişisel bakımlarını yaptı. Ankara Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkan Adayı Köksal Özcan, "Sağ olsunlar Etimesgut Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe bizleri de davet etti. Biz de nerede ne kadar destek olabiliriz amacıyla buradayız. Bizim bu kervanda tuzumuz olsun dedik. Sonuçta hayır işi. Biz de ekibimizi toplayıp buraya geldik. Engelli arkadaşlarımızı mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Engelli arkadaşlarımızın her zaman yanlarında bulunuyoruz. Bu bizim görevimiz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu onlarla sohbet etmek. Melek bence onlar, onlara dokunmak çok iyi. Onların yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri çok mutlu ediyor. Herkes tatsın isterim bu duyguyu" diye konuştu.

"Sevgimizi vermeye, bakım yapmaya ve birlikte bir can olmaya geldik"

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylere hizmet vermek için seve seve geldiğini belirten Dernekler Başkanı Şebnem Elif Şebnem Türe, "Etimesgut Belediyesi'nin Engelli Bakım Merkezi'nde hizmet vermek için, arkadaşlarımıza sevgiyle dokunmak için buradayız. Bu kapsamda saç kesimleri ve tüm bakım hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte aynı amaç için buradayız. Sevgimizi vermeye, bakım yapmaya ve birlikte bir can olmaya geldik" dedi.

"Çocuklarımızın özgüvenleri gelişiyor, kendilerini iyi hissediyorlar"

Engelli çocuğunu etkinliğe getiren Hasret Ünal, "Çocuklarımızın böyle etkinliklere ihtiyacı var. Nilayın saçları kesildi, tırnaklarına bakım yapıldı. Bu tür etkinliklere katılmaktan çok mutlu oluyoruz. Bizim çok fazla gidebileceğimiz yer yok. Engellilerin mutlu olacağı çok fazla bir yer yok. Yemekler veriliyor, piknik etkinlikleri düzenleniyor. Buna ilk defa katıldım, çok mutlu olduk. Çocuklarımızın özgüvenleri gelişiyor, kendilerini iyi hissediyorlar. Biz anneler de çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Engelli olmak birçok şeye engel olmak değildir"

Verilen hizmet karşısında oldukça mutlu olduğunu belirten engelli bir birey, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok güzel hissettirdiler bize, çok teşekkür ediyorum. Engelli olmak birçok şeye engel olmak değildir. Yeter ki insanlar engel olmasın. Sağlıklı veya sağlıksız diye bir şey yoktur. Önemli olan bunları aşabilmektir. Engelli olmak ne başarmaya, ne güzel olmaya ne de anne olmaya engeldir." - ANKARA