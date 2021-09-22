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Eterle bayıltmaya çalıştığı eşini bıçaklayıp, hap içirerek ölmesini beklemiş

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
Eterle bayıltmaya çalıştığı eşini bıçaklayıp, hap içirerek ölmesini beklemiş

ANTALYA'da Soner K. (46), hakkında boşanma aşamasındaki eşi Aslı K.'yi (39) öldürmeye teşebbüsten ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Soner K. (46), hakkında boşanma aşamasındaki eşi Aslı K.'yi (39) öldürmeye teşebbüsten ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Soner K.'nin, Aslı K.'yi eterle bayıltmaya çalışıp karnından bıçakladığı, 14 tansiyon hapı içirip, poşetle ağzını kapatarak sabaha kadar başında ölmesini beklediği yer aldı.

Olay, 15 Haziran'da, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşi Soner K. ile 2 yıldır boşanma aşamasında olan Aslı K., sabah işe gitmek için kapıyı açtı. Elinde bıçakla kapıda bekleyen Soner K., eşini ağzını elleriyle kapayarak eve soktu. Belindeki tabancayı çıkaran Soner K., eşini "Bağırma, bağırırsan seni gebertirim" diyerek tehdit etti.

YARAYA TAMPONA İZİN VERMEDİ

Evin salonunda akşama kadar konuştuğu eşine protokol imzalatan Soner K., bir ara Aslı K.'den su istedi. Mutfağa giden Aslı K.'nin arkasından giden Soner K., üzerinde eter bulunan bezi, eşinin ağzına ve burnuna bastırdı. Direnen Aslı K.'yi itekleyerek yatak odasına götüren Soner K., burada eşinin başını göğsüne dayayıp, özür diledi. Bu sırada elindeki bıçağı eşinin karnına saplayan Soner K., "Gebereceksin, sen it gibi gebereceksin" dedikten sonra yarasına tampon yapmak isteyen Aslı K.'ye "Bırak kanayacak, kanın akacak, geberip gideceksin" diyerek engel oldu.

ÖLMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Eşine 'Ölümümden kendim sorumluyum' notu yazdırıp imzalatan Soner K., Aslı K.'ye ayrıca 14 tansiyon hapı içirdi. Soner K., yarası yere temas edecek şekilde yüzüstü yatırdığı eşinin başında halsiz hale gelene kadar bekledi. Soner K., nabzını kontrol ettiği eşinin yaşadığını görünce, "Ölmedi karı" diyerek hakaret etti, ardından Aslı K.'nin ağzını ve burnunu kapattı. Aslı K. eşine direnip, kollarını tırmalayınca bu kez poşetle eşinin ağzını kapattı. Soner K., sonrasında eşinin başında sabaha kadar bekledi.

ELİNE BIÇAĞI TUTUŞTURDU

Sabah eşinin öldüğünü düşünen Soner K., önce bıçağı yanında getirdiği kimyasal maddeyle sildi. Aynı maddeyle delil kalmaması için eşinin tırnak içlerini temizleyen Soner K., evden çıkmadan önce de eline bıçağı tutuşturdu. Saat 09.30'da kendine gelen Aslı K., telefonla komşusunu arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Aslı K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, yakalanan Soner K. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede, Soner K.'nin 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istedi. İddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ömür boyu hapsi istenen ve iddianamede üzerine atılı suçu kabul etmeyen Soner K., eşinin evinde kaldığını, sabah da evden çıkarak işe gittiğini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
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