Eterle bayıltmaya çalıştığı eşini bıçaklayıp, hap içirerek ölmesini beklemiş

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Soner K. (46), hakkında boşanma aşamasındaki eşi Aslı K.'yi (39) öldürmeye teşebbüsten ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Soner K.'nin, Aslı K.'yi eterle bayıltmaya çalışıp karnından bıçakladığı, 14 tansiyon hapı içirip, poşetle ağzını kapatarak sabaha kadar başında ölmesini beklediği yer aldı.

Olay, 15 Haziran'da, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşi Soner K. ile 2 yıldır boşanma aşamasında olan Aslı K., sabah işe gitmek için kapıyı açtı. Elinde bıçakla kapıda bekleyen Soner K., eşini ağzını elleriyle kapayarak eve soktu. Belindeki tabancayı çıkaran Soner K., eşini "Bağırma, bağırırsan seni gebertirim" diyerek tehdit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede, Soner K.'nin 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istedi. İddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ömür boyu hapsi istenen ve iddianamede üzerine atılı suçu kabul etmeyen Soner K., eşinin evinde kaldığını, sabah da evden çıkarak işe gittiğini söyledi.