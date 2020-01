Etem Çalışkan, SANKO Okulları'nda öğrencilerle buluştu

24.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:29

Adı Atatürk ile özdeşleşmiş dünyaca ünlü ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'i ziyaretlerinin 87'inci yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında SANKO Okulları 8'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.



Öğrencilere 92 yıllık birikimini anlatan Çalışkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87'nci yıldönümünde Gaziantep'te bulunmaktan ve SANKO Okulları öğrencileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Beni buraya getiren Atatürk, insan, yurt ve bayrak sevgisidir" dedi.



"Atatürk ile buluşma anımda hissettiklerimin tarifi imkansız"



Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarsus'a gerçekleştirdiği ziyarette kendisinin 10 yaşında ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi olduğunu anımsatan Etem Çalışkan, "Cumhuriyetin ışıklarıyla, Atatürk, bayrak, eğitim ve öğretim ile dördüncü sınıfa kadar geldim. Bunun Baş Mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Tarsus'ta karşıladık" şeklinde konuştu.



Çalışkan, "O ana kadar içimiz Atatürk, yurt, bayrak, insan sevgisi ve okumayla doluydu. Atatürk'ü gördüğüm zaman hissettiğim duyguları anlatmak mümkün değil. O anı anlatımla ortaya koymam imkansızdır. Beni buraya getiren o duygulardır. Bu yaşıma kadar Atatürk, insan ve yurt sevgisiyle koşup duruyorum. İşte beni buraya getiren ve sizlerle buluşturan bu sevgidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12 Cumhurbaşkanını da gördüm" ifadelerini kullandı.



"Sevgi olmadan başarı olmaz"



Başarının yolunun çok çalışmaktan ve sevgiden geçtiğini vurgulayan Etem Çalışkan, "Severek çalışın, sevgi olmadan başarı olmaz. Ben yazı yazarken çevremde en büyük gürültüler kopsa bile sadece kalemin kağıt üzerinde çıkarttığı sesi ve mürekkebin ışıltısını duyarım" değerlendirmesini yaptı.



İnsanlığın bütün sırlarının sanatta saklı olduğunu anlatan Çalışkan, öğrencilere, "Sanat için çalışın, müzik, resim, heykel, davranış, konuşma ne varsa bunların hepsi sanatla ilgilidir. Sanatçı her zaman en iyisini yapıyor. Sanatçı olmanız şart değil ama sanat yolunda yürüyün" diye seslendi.



Öğrencilere bol bol okumalarını da öneren Etem Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilgi, kültür ne bulursanız okumalısınız. Kağıdı sevin, el yazınızı mutlaka güzel yazın, not alırken mutlaka kurşun kalem kullanın, bilginizi, kültürünüzü bilgisayardan ve teknolojiden yararlanıp, iyi çalışarak elde etmelisiniz. Not tutarken tükenmez kalem kullanmayınız. Doğayı koruyup kollayalım, doğada yaşayan tüm canlıların değerini bilelim çünkü doğa bize her şeyi veriyor."



Çalışkan, kendisini heyecanla dinleyen öğrencilere ve SANKO ailesine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.



Etem Çalışkan'ın yaşayan bir tarih olduğunu dile getiren SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı ise "Böyle değerli bir insanla aynı ortamda bulunmak, sohbet etmek bizler için gurur vericidir. 92 yıllık bir tarihe tanıklık ediyoruz. Bilgi ve birikimleriyle bizler aydınlatan Etem Çalışkan'a teşekkür ediyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.



Etem Çalışkan



Yeni yazı ile hat yapan Etem Çalışkan, Türkiye'de ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı'nın yazımını yapan kişidir; fonda yer alan meşhur Atatürk portresinin de çizeridir.



Anıtkabir'in inşası sırasında kitabelerin yazılmasında emeği geçen sanatçının en önemli çalışmaları arasında Atatürk'ün imzasını, Atatürk'e ait imzalara bakarak stilize etmesi, Kuran-ı Kerim'in Türkçe mealini yeni yazı ile yazması ve Nutuk'u kaligrafik olarak iki cilt halinde yazması yer alır.



1928'de Tarsus'un Göçük Köyü'nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin Mersin'de tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümü'nde yaptı. Sabri Berkel'den desen, Emin Barın'dan yazı, Namık Bayık'dan afiş ve grafik dersleri aldı. Akademideki öğrenciliği sırasında, Anıtkabir'deki yazıtların yazılmasında Emin Barın'a yardımcı oldu.



1954 yılında öğrenciliği sürerken Yapı Kredi Bankası'nın 10'uncu yıl afişi, şükran belgeleri, diplomaları, madalyalarını yaptı. Aynı yıl Yeni Sabah gazetesinde ressam ve kaligraf olarak gazeteciliğe başladı. İlk işi, gazete için Jane Eyre filminin fotoğraflarının üstüne konuşmalar ve anlatım yazmak oldu. Bu çalışma, Türk basınındaki ilk fotoroman yayınıydı.



Yeni Sabah'tan sonra Ankara'da Zafer ve Öncü, İstanbul'da Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Manşetleri, olayların resimlerini çizdi. Her yılın 10 Kasım'ında gazetelerde yayımlanan Atatürk portrelerini de çizen sanatçı, 1969 yılında Milliyet gazetesinde çalışırken 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle çizdiği Atatürk portresi, o güne kadarkiler içinde en kalıcısı oldu.



1982'de Hürriyet Gazetesi'nden emekli olduktan sonra Milliyet Gazetesi'ne Türk Büyüklerini, Güneş Gazetesi'ne Kuran'ın Türkçe anlamını, Sabah Gazetesi'ne Yunus Emre Divan'ını hazırladı. Çizgi röportajlar yaptı. Türk Büyükleri çalışması albüm kitap olarak yayınlandı.



1980 yılında Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paraları tasarladı,1984 yılında PTT için 16 Türk Devleti Pul Serisini hazırladı. Kültür Bakanlığı'nın siparişi üzerine üç yıllık bir çalışma sonucunda Atatürk'ün iki ciltlik Nutuk adlı eserini el yazısıyla yazdı. 844 sayfadan oluşan iki ciltlik eser, 2002'de yayımlandı. 2005 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Burhan Felek Ödülü ile ödüllendirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA