'Ete dokunduğunuzda, ellerinizi de eti de yıkayın'
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'Ete dokunduğunuzda, ellerinizi de eti de yıkayın'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı öncesinde uyarılarda bulundu.

'Ete dokunduğunuzda, ellerinizi de eti de yıkayın'
30.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:14

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı öncesinde uyarılarda bulundu. Koronavirüsün etten bulaşmayacağını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Hastalıklı bir birey ete hapşırdı ya da öksürdü, siz de oraya temas ettiniz. Elinizi de yüzünüze götürdünüz işte oradan virüs bulaşabilir. Dolayısıyla ete dokunduğunuz zaman mutlaka elinizi de eti de yıkayın" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların dikkat etmesi gereken konulara dikkati çekti. Seyahat yapılacak yerdeki hasta yoğunluğu hakkında bilgi alınmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. "Bayram namazını dışarda kılın" önerisinde bulunan Prof. Dr. Yalçın, abdestin evde alınmasının daha uygun olduğunu belirtti.

'TAŞIYICILARIN OLABİLECEĞİNİ UNUTMAYIN'Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, bayramlaşmak için seyahat edilecek yerlerde pozitif hastalar veya asemptomatik taşıyıcılar olabileceğini unutmamak gerektiğini söyledi. "Sosyal mesafe kuralını ihlal etmeyin" önerisinde bulunan Prof. Dr. Yalçın, "Toplu taşıma vasıtalarıyla hareket ediyorsak, mutlaka maskemizi takmamız, indiğimizde ise mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Çünkü toplu taşıma araçlarında değişik yerlere dokunduğumuzda risk var" dedi.'ABDESTİNİZİ EVDE ALIN'Kurban Bayramı öncesinde bayram namazına gidildiğini hatırlatan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Açık havada bayram namazını kılmakta yarar var. Camiye kendi seccademizi götürelim. Abdestimizi evde almamız lazım. Cami önünde alırsak, bizden önceki kişilerden virüs etkenini alma riski doğabiliyor. Seccadeleri de 1,5 metrelik mesafeler olacak şekilde ayarlayalım. Namaz sonrasında eve gittiğimizde elimizi, yüzümüzü yıkamakta yine yarar var" diye konuştu.'TOPLU İŞLEMLERDEN UZAK DURUN'Kurban alma sırasında tokalaşma hareketlerinin kesinlikle yapılmamasını vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, "Toplu olarak değil de tek bir koyun, keçi gibi bir şey almak daha iyi. Toplu işlemlerden, hisseli işlerden uzak durmak lazım" dedi.'MUTLAKA ETİ YIKAYIN'Kurban kesilirken mutlaka temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Kurban kesildikten sonra hastalıklı bir birey salgılarını ete bırakabiliyor. O yüzden mutlaka eti yıkayın. Yıkadıktan sonra alıp dolaba koymak gerekiyor. Eti koyduğumuz plastik araçları da yıkamak lazım, çünkü plastikte virüs 48 saate kadar kalabiliyor" diye konuştu.'ETTEN KORONAVİRÜS BULAŞMAZ'Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, etten koronavirüs bulaşmayacağını belirterek, "Virüs etten bulaşmaz ama kişiden kişiye bulaşır. Sizden önce hastalıklı bir birey ete hapşırdı ya da öksürdü, siz de oraya temas ettiniz. Elinizi de yüzünüze götürdünüz işte oradan virüs bulaşabilir. Dolayısıyla ete dokunduğunuz zaman mutlaka ellerinizi de eti de yıkayın" uyarısında bulundu.TEKNOLOJİK BAYRAMLAŞMA ÖNERİSİBayramlaşmanın açık havada yapılmasının çok daha iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, "Tokalaşmadan, el sıkışmadan bayramlaşın. Aslında ideali bir telefonla bayramlaşmaktır. Zoom, Skype gibi çeşitli görüntülü konuşmalarla bayramlaşılabilir. Eğer bunları yapamıyorsak da sosyal mesafeye dikkat edip kucaklaşmadan bayramlaşılabilir" diye belirtti.'BAYRAM HARÇLIKLARINI ZARFLAR İÇERİSİNDE VERELİM'

Prof. Dr. Yalçın, "Bayram hediyelerini mutlaka bir paket içerisinde verin. Bayram harçlıklarını bir zarfın içerisinde verelim. Hediyelerini veya harçlıklarını alan kişiler paketi açsın hemen ellerini yıkasın ve hediyesini alsın. Bu basit işlemlerin hastalık geçişi açısından ciddi önemi olacağını düşünüyoruz. Sosyal mesafeyi korumak, maskeyi her ortamda korumak ve sık sık maskeyi değiştirmenizi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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