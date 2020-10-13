Etanol ile metanol arasındaki fark nedir? Etanol nedir? Metanol nedir?

Etil alkol ile metil alkol bileşenler bakımından ve kullanım alanları bakımından farklı içeriklere sahip olsa da benzer isimlerinden dolayı sık sık karıştırılmaktadır. Peki, etanol ile metanol arasındaki fark nedir? Etanol nedir? Metanol nedir?

Etil alkol ile metil alkolün farkı çok merak edilmektedir. Temelde ikisi de sıvı ve renksiz olan iki çeşidin pek çok farkı vardır. Özellikle bileşenleri farklı olan maddelerin kullanım alanları da farklıdır. Etanol ile metanol arasındaki fark nedir? Etanol nedir? Metanol nedir?

METİL ALKOL/ METANOL NEDİR?

Odunun damıtılmasıyla elde edilen metil alkol, metanol olarak da adlandırılmaktadır. Renksiz ve uçucu bir sıvı olan metanolün ayırt edilebilen bir kokusu vardır. Sanayide ve denizcilikte çözücülerde kullanılır.

Metanolün yanlış kullanımı zehirlenmeye yol açar. Kaçak içki zehirlenmesine yol açan maddelerden biridir.

METANOL NELERDE BULUNUR?



Boya kavlatıcılar

cilalar

cam suyu

antifriz

parlatıcılar

ETANOL NEDİR?

Bir tahıl alkolü olan etanol diğer adıyla etil alkol, alkollerin içerisine katılan bir karışım maddesi olarak kullanılır. Endüstriyel alanda da oldukça çok kullanılan ve faydalı bir kimyasal madde olan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer tüm organik kimyasalların sentez edilmesinde, otomotiv alanında, kozmetik alanında ve tıpta fazlasıyla kullanılmaktadır. Etil alkol bu özelliklerinin yanında içki yapımında da kullanılıyor.

ETİL ALKOL NE İÇİN KULLANILIR?

Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olan etil alkol, birçok el dezenfektanın içerisinde ve tıbbı mendillerde kullanılan bir maddedir.

Etanol (etil alkol) aynı zamanda antiseptik olması sebebiyle dezenfektan olarak da kullanılmaktadır.

Etil alkol, etilen glikol zehirlenmesi veya metil alkol zehirlenmesi durumlarında panzehir olarak kullanılabilir (doğru şekilde kullanılması önemli bir noktadır.).

Suda çözünmeyen birçok ilaç genellikle etil alkol içerisinde kolaylıkla çözülmektedir. Örneğin etil alkol (%1 ila %25 arasında değişen konsantrasyonlarda) bazı analjezikler ve ağız gargarası içerisinde de çözücü olarak kullanılmaktadır.

Etil alkol eğlence amaçlı ağız yoluyla tüketilmekte olan birçok alkollü içeceğin ana bileşeni olarak kullanılmaktadır.

Etil alkol, kaygıyı azaltarak insanlarda öfori hissi yaratan psikoaktif bir ilaç görevi üstlenmektedir. Bunun beraberinde bilişsel fonksiyonları bozarak merkezi sinir sistemi (CNS) depresanı olarak işlev göstermektedir.

Etanol (etil alkol) endüstriyel olarak etil esterler, asetik asit, dietil eter ve etil aminlerin üretiminde kullanılmaktadır.

Etil alkol hem polar hemde polar olmayan bileşikleri çözme kabiliyeti sayesinden yaygın bir şekilde iyi bir çözücü olarak kullanılmaktadır.

Etil alkolün erime noktası -114.1 derece olmasından dolayı çeşitli laboratuvarlarda soğutma banyolarında bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok termometrede aktif sıvı görevi göstermektedir.

Etanol, kozmetik ve güzellik ürünleri endüstrisinde cilde yardımcı olmak için koruyucu losyonlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Etili bir çözücü olmasından dolayı boyalarda koruyucu olarak kullanılmaktadır ayrıca organizmaların ihlalini önlemek için temizlik malzemelerinde sıklıkla tercih edilmektedir.

Islak mendillerde ve temizleyici jellerde de kullanılan antiseptiktir bir üründür.

ETANOL METANOL FARKI NEDİR?

Metil alkol, etil alkol ile benzer özelliklere sahip olsa da temelde pek çok farkı vardır.

Suda çok iyi çözünürlüğe sahip renksiz sıvılardandır fakat metanol çok daha zehirlidir. Sadece az miktarda metanol içmek bile optik sinire zarar vermesi sebebiyle körlüğe hatta ölüme yol açar. Etanol de zehirlidir, ancak sadece fazla miktarlarda tüketildiğinde zehir etkisini gösterir. Aşırı dozlarda veya kronik aşırı kullanımda toksiktir (karaciğerin sirozuna neden olur) ve alkollü içeceklerde (psikoaktif özelliklerinden dolayı) aktif maddedir.

Birçok içeceğin bir bileşenidir ve bağımlılığa neden olabilir.

Metanol, bir formaldehit oluşturmak için veya bir yakıt olarak kullanılabilir.

Etanol, metanol ile kolayca karıştırılabilir. Bu ikisini Iodoform testini kullanarak ayırt edebilirsiniz. Alkali bir ortamda ve iyotla etanol, asetaldehite dönüşecektir. Ve iyotlu asetaldehit sarı kristalli iyodoform sağlayacaktır. Metanol bu şekilde reaksiyona girmez.

Aynı sınıflandırma içerisinde yani alkoller içerisinde yer alsalar da iki farklı bileşiktir. Metil alkol (veya metanol), tüm alkoller için ortak olan hidroksil grubuna bağlı tek bir karbon atomuna sahiptir. Fakat etil alkolün iki tane vardır.

En önemlisi ise;

Etanol, içeceklerde tüketilen ve metanole kıyasla daha güvenlidir. Ancak metanol son derece zehirli ve zehirsiz hale getirilemez bir bileşiğe sahiptir.