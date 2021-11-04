Esrarengiz kadın hala dilden dile dolaşıyor! '100 yıl önce yaşadım ve öldüm' diyerek ölüm sonrasını anlattı

Dünyanın çoğu ülkesinde farklı inanışlar mevcut. Ülkemiz de başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında reenkarnasyon veya yeniden doğuş hala inanılan bir kavram. Birçok insan, ölümden sonra insanların yeniden dünyaya geldiğine inanıyor. Öyle ki, reenkarnasyon hikayeleri 1950'li yıllarda zirve yaptı. O yıllarda en çok konuşulan hikaye ise ev hanımı Virginia Tighe'nin hikayesi oldu. 100 yıl önce yaşadığını iddia eden Tighe, yaşamının nasıl sonlandığını ve öldükten sonra neler yaşadığını anlatmıştı.

DAHA ÖNCE ABD DIŞINA ÇIKMADI

Abd'nin Colorado eyaletinde yaşayan Virginia Tighe bir kadın, daha önce hiç Amerika'nın dışına çıkmamasına rağmen Bridey Murphy adında İrlandalı bir kadın olduğunu iddia etti. Yaklaşık 100 yıl öncesinde İrlanda'daki yaşamına dair verdiği detaylar popüler olmasına neden oldu. Anlattıklarının ilgi çekici olması Morey Bernstein isimli amatör bir hipnoz uzmanını harekete geçirdi. Kadın hipnoz sırasında koyu bir İrlanda aksanıyla konuşmaya başladı ve çocukluk günlerini anlattı.

NASIL ÖLDÜĞÜNÜ ANLATTI

Hipnoz seansı sırasında İrlanda'daki hayatının detaylarını veren Tighe, 20 Aralık 1798 yılında Cork kentinde doğduğunu söyledi. Sean adında bir eşi olduğunu ve ahşap bir evde yaşadığını anlattı. büyükannesi Bridget'in adını taşıyan Duncan ve Kathleen Murphy'nin kızı olduğunu iddia etti. 60'lı yaşlarında merdivenden düşerek kalçasını kırdıktan sonra 1864 yılında huzurlu bir şekilde öldüğünü belirtti.

Tighe'nin Cork ile ilgili anlattığı ayrıntılar daha sonra birçok gazeteci tarafından doğrulandı ancak İrlanda'da Bridey Murphy isimli bir kadının yaşadığına dair hiçbir kanıt bulunamadı.

"BÜTÜN ÖLEN İNSANLARI GÖRDÜM"

Tighe, cenazesini, ölümden sonraki yaşamı ve arafa dair ilginç açıklamalarda bulundu. Ölümden sonraki hayatın ne mutlu ne de üzgün hissettiren tarafsız bir yer olduğunu söyledi. Burada bebeklik döneminde ölen küçük erkek kardeşi de dahil olmak üzere yaşamı boyunca tanıdığı diğer bütün ölen insanları gördüğünü belirtti.

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