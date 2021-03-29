İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında bomba iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu

Esra Erol'un programında işlenen akıllara durgunluk veren olayda, eşlerini ve çocuklarını bırakıp iki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında bomba iddia ortaya atıldı. Programa telefonla bağlanan iki konuk, eltilerin kaçtığı Muammer Ay'ın 'sahte hoca' olarak insanları kandırıp yuvaları yıktığını söyledi.

ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında işlenen ilginç olayda, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman ve eltisinin 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıkmıştı. Eşinin 'yufkacı' olarak bilinen Muammer Ay'a kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi." demişti.

"MUAMMER YUVALARI YIKIYOR"

Bunun üzerine programda araştırılmaya başlanan olayda, Mehmet Duman'ın 17 yıllık eşi ve eltisinin gerçekten de Muammer Ay'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. Bugün ekrana gelen programda yaşanan bir gelişme ise herkesi şoke etti. Telefonla yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir kadın, "Sözde Hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" dedi. Bu iddiaların ardına programda Muammer Ay'ın 'sahte hoca' olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

"BENİM DE YUVAMI YIKTI"

Yayına bağlanan başka bir izleyici ise"Muammer Ay benim kayınvalidemi 3 kere dövdü. Benim de yuvamı yıktı. Eşimin orada çalışmasını istemiyordum. Eşim 8 - 9 ay orada çalıştı. Benim eşim saf biri. Birinin dediğine kanan biri. Boşanmama neden olan kişi Muammer Ay" diyerek önceki konuğun sözlerini destekleyici şekilde konuştu.

"MUAMMER'LE YAŞAMA SEBEBİM EŞİMDİR"

Birlikte kaçtığı eltisiyle geçtiğimiz gün kaldığı evden programa bağlanan Hamide Duran, "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir." sözleriyle herkesi şaşkına çevirmişti.