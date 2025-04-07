ESRA EROL CANLI YAYIN! 7 Nisan Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarının sevilen programı " Esra Erol'da", 7 Nisan 2025 Pazartesi günü yine izleyicileriyle buluşuyor. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan program, ilginç hayat hikayeleri, kayıp vakaları ve aile dramlarıyla büyük ilgi görüyor. Peki, 7 Nisan Pazartesi Esra Erol canlı yayını nasıl izlenir? Esra Erol'un son bölümünde neler yaşandı? İşte, Esra Erol canlı yayın linki ve programın öne çıkan detayları!

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda Hanım, Esra Erol'da programına katılarak ilginç bir istekte bulundu. "Fikri'ye kaçtım diye kocam surat asıyor" diyerek herkesi şoke etti. Fikri Bey stüdyoya gelerek eşiyle yüzleşti.

Şafak Bey, "Karım Serap, Ferhat tarafından zorla alıkonuldu" diyerek Esra Erol'da programına katıldı.

İlhami Bey, Esra Erol'da programına, "Kayınbiraderlerim 15 yaşındaki kızımı darp etti." diyerek başvurdu. Kızının erkek arkadaşıyla konuşması üzerine darp edildiğini söyleyen İlhan Bey, "Burnumu kırdılar." dedi.

Esra Erol'da programına katılan Songül Işık 15 Şubat'ta kayıplara karışan 19 yaşındaki kızı Nazlı'yı bulmak için yardım istedi. Esra Erol'da kayıp Nazlı'yı buldu.

Esra Erol'da programına katılan Zeliha Hanım isyan etti. "Kocam, uygunsuz videolardaki kadınları ben sanıyor." diyerek eşi Onur Avcı ile yüzleşti.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

FEC: 5/6

ESRA EROL CANLI İZLE

ATV canlı yayınla Esra Erol'da programını izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden programa kesintisiz erişim sağlayabilir. Ayrıca atv.com.tr adresinden geçmiş bölümlere de ulaşabilirsiniz.