Espor sunucusu Dora Özsoy geriye dönük vergi incelemesiyle gündemde

LOL, Wild Rift, TFT, LoR, Valorant gibi Riot Games oyunları hakkında içerikler üreten espor sunucusu Dora Özsoy, 2021 itibari ile Youtuber, streamer ve influencerlara getirilen geriye dönük vergilendirme soruşturması kapsamında vergi borçlarını ödediğini gösteren bir hikaye paylaştı.

Sosyal medyada özel içerikler üreten ve izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde eden YouTuber'lara yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. YouTuberlar'ın geriye dönük 5 yıllık vergi incelemelerin başlatılmasının ardından pek çok oyun oynayan ve çeşitlik etkinliklerinde espor sunucusu olarak görev alan Dora Özsoy, geriye dönük vergilendirme kapsamında ödemesi gereken borçlarının bir kısmını ödedi.

ESPOR SUNUCUSU DORA ÖZSOY VERGİ BORÇLARINI ÖDEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta YouTube olmak üzere sosyal medyada içerik üretip para kazananlar hakkında Google Ireland'ın Türkiye'deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemelerinin başlatılmasının ardından ilk ödeme yapan isimlerden biri espor sunucusu Dora Özsoy oldu. Oyun dünyasında Stratera olarak da bilinen Dora Özsoy, pek çok Riot Games oyunu oynayarak adından bahsettiren bir isimdir.

Youtube Partner olarak görev alan isimlerden olan yayıncı, Youtube'da yaklaşık 700 bin aboneye sahip ve 290 milyon görüntülemenin altına imza attı.

DORA ÖZSOY KİMDİR?

26 yaşında olan Dora Özsoy, yazılım mühendisi ve espor sunucusudur. 2014 yılında adım attığı yayıncılık serüveninde, League of Legends'ın hikayesi denilince akla gelen ilk isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kendisini Youtube kanalında şu sözlerle tanıtıyor:

Fantastik kurgu ve oyun hikayelerine ilgiliyim, herhangi bir oyun şirketi ile bir anlaşmam yoktur, tüm videolarımı kendi isteğim üzerine, şahsi görüşümle yargılayarak yapıyorum. Legends of Runeterra ve Taktik Savaşları gibi strateji oyunlarından LoL ve WR gibi MOBA oyunlarına dair içerikler bu kanalda mevcut!

GERİYE DÖNÜK VERGİLENDİRME SORUŞTURMASI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta YouTube olmak üzere sosyal medyada içerik üretip para kazananlar hakkında Google Ireland'ın Türkiye'deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı.

BAZI KİŞİLERE CEZALI TARHİYATLAR GÖNDERİLDİ

Maliye Bakanlığı bu kapsamda bazı kişilere cezalı tarhiyatlar gönderirken, YouTuber'ların elde ettiği gelirin vergiye tabi olup olmadığı tartışma yarattı.

ÖZEL İNCELEME BAŞLATILDI

Başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı.

NASIL PARA KAZANILIYOR?

Abone sayısı 1000'den fazla olan kişilerin YouTube'a yüklenen videolara, 4 bin saat izlenme sınırını aştıktan sonra reklam veriliyor. Videonun sahibi izlenme sayısına göre bu reklamlardan para kazanıyor.

NET BİR HÜKÜM BULUNMUYOR

Gelir Vergisi Kanunu'nda bu yolla elde edilen gelire ilişkin net bir hüküm yer almadığı için YouTuber'lar, Gelir İdaresi'ne başvurarak elde ettikleri gelirin vergiye tabi olup olmadığını sormaya başladı.

TİCARİ KAZANÇ VERGİYE DAHİL

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. maddesi uyarınca, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek, elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu cevabı verildi.