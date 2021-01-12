Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz niye yok? EDHO 179. bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO 179. bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı?

Başarılı dizi EDHO son olarak 178. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölümüyle bu akşam yayınlanması bekleniyordu ancak EDHO izleyicileri, geçen haftanın özlemini bu hafta giderme hayali kurarken, ATV yayın akışında EDHO izleyicisini üzen bir liste yayınlandı. Bugün ATV yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer almıyor. İzleyiciler ise emin olmak için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? sorusuna cevap arıyor. Aynı zamanda izleyicilerin bir kısmı ise EDHO bu akşam neden yok sorusunu araştırmaya başladı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? İşte diziye dair tüm merak edilenleri haberimizde topladık...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NİYE YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Nedeni ise...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın saatinde bugün Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ekrana gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 19 Ocak 2021 Salı günü ekrana gelmesi bekleniyor.

YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde paylaşacağız.

EDHO KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

ATV YAYIN AKIŞI 12 OCAK 2021

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı (canlı)

22:45 Maraşlı

02:00 Akıncı

05:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tekrar bölüm

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik): Hızır'ın eşidir.

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostudur.

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir.

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın ölen abisinin dostudur.

Yardımcı karakterler

Bahar Sincanlı (Pelin Akil): Celal Sincanlı'nın kızıdır.

Yaman Korkmaz (Engin Benli): Çakırbeyliler'in düşmanıdır.

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya): Hızır ve İlyas'ın annesidir.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu): İlyas'ın eşidir.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp): İlyas'ın kayınbiraderi,masanın bir üyesidir.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu): İlyas'ın kayınbiraderi,masanın bir üyesidir.

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir): Masanın bir üyesidir.

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı): Hızır ve İlyas'ın teyze kızıdır.

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak): Hızır'ın en güvendiği adamıdır.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner): Tipi'nin ablası ve Çakırbeyliler'in dostudur.

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü): Hızır'ın en güvendiği dostu ve akıl hocasıdır.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu): Hızır ve Ceylan'ın oğludur.

Tekin (Tevfik Erman Kutlu):Doğan Baba'nın ve Alparslan'ın adamıdır.

Cihan (Adnan Biricik): Masanın bir üyesidir.

İdris (Ünal Silver): Masanın bir üyesidir.

Hamdi Korkmaz (Muhammed Cangören): Yaman Korkmaz'ın babası ve Korkmazlar'ın lideridir.