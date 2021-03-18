Son dakika haberleri... Eskişehir ve Bilecik'te vaka oranları arttı

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Eskişehir ve Bilecik'te vaka oranları arttı

SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasında orta riskli iller arasında yer alan Eskişehir'de, vaka sayıları 1 haftada 26,32 oranında yükseldi. Turuncu grupta yer alan Bilecik'te ise vakalar 100 binde 16 oranında artarken, Kütahya'da aynı oran kaldı. Eskişehir'de vakaların yükselmesi, esnaf kadar vatandaşların da endişe duymasına neden oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın 6- 12 Mart haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 74,59 vaka oranıyla 'orta risk' grubunda yer alan Eskişehir'de, pozitif vakalardaki artış tedirgin ediyor. Risk haritasında bir önceki haftaya göre 26,32 oranında artış görülen şehirde, vakalar günlük koronavirüs tablosuna da yansıdı. Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mart tarihli verilerine göre Eskişehir'de 2 bin 250 kişiye test yapılırken, 160 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 41 kişi de iyileşti.

VAKA SAYILARI ARTTI

PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı bir önceki hafta 663 iken bu hafta 290 kişi artışla 953'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi'nde 7'si entübe 24 hasta yoğum bakımda, 180 hasta ise Covid- 19 servisinde tedavi görüyor. Son 1 yılda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 769 oldu.

Kentte koronavirüsün ortaya çıktığı geçen yılın mart ayından bu yana 446 bin 828 kişiye Covid- 19 testi yapılırken, 59 bin 257 kişi pozitif çıktı. Kentte toplam 1133 kişi halen tedavi görürken, 57 bin 355 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti. Vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritada, kentin tamamı 'düşük risk' anlamına gelen 'mavi' renkle gösterilirken, yeniden kırmızı noktalar çoğalmaya başladığı gözlendi.

'YENİDEN KAPATMAYI KALDIRAMAYIZ'

Lokantacı Yusuf Ersoy, vaka artışları nedeniyle iş yerlerinin yeniden kapanmasından endişe ettiklerini ifade ederek, "Artış haberlerini duyuyoruz. Bu pek hoşumuza gitmiyor. Bu sene çok sıkıntı yaşadık. Zaten tam olarak toparlanmış da değiliz. İş yerlerimizin bu açık hali devam ederse biz düzeleceğiz. Çünkü bir senedir çok geriye düştük. O yüzden süreci dikkatle takip ediyoruz ve bütün kurallara uyuyoruz. Herkesin de uymasını istiyoruz. Çünkü bu olaylar en çok bizi, hizmet sektörünü etkiliyor. Tekrar yaşanacak bir kapanma olayını biz de dahil birçok işletmenin kaldıramayacağını düşünüyorum. Kuralara uyalım ki tekrar bu üzücü olayları yaşamayalım" dedi.

'OKULUMA GİDEMİYORUM'

İkieylül Caddesi'nde alışveriş yapan Esra Yücel, pandemi nedeniyle bir yıldır okula gidemediğini ifade ederek, "Bu artış sadece Eskişehir'de değil tüm Türkiye'de olduğu için okula gidemiyorum. Sürekli evdeyim. Bu beni biraz geriyor. Bir senedir aynı durumdayız ve o yüzden çok söyleyecek bir şeyim yok. Değişir mi? Bilmiyorum ama inşallah değişir" diye konuştu.

'BURADA 1 HAFTADA GÖRDÜĞÜM KALABALIĞI ALMANYA'DA 1 YILDA GÖRDÜM'

Almanya'dan Eskişehir'e gelen Ertekin Yüksel, sokaklarda gördüğü kabalalığa çok şaşırdığını söyledi. Yüksel, "Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'da durum iyi. Biz dışarıda maske takmıyoruz. Burası çok kalabalık. Burada bir haftada gördüğüm insanı Almanya'da bir yılda gördüm" şeklinde konuştu.

'KAFELERİN, RESTORANLARIN KAPATILMASI SORUN ÇÖZMEZ'

Vatandaşlarda genel olarak bir rahatlama gözlemlediğini belirten, Mustafa Ünlü, "Zorlamalarla olacak şeyler değil bunlar. Vatandaşlarımız öncelikle kendi sağlığını düşünmeliler. Polisten, bekçiden korktukları için maske ve mesafe kurallarına uymak yerine kendi sağlıklarını düşünerek kurallara uymalılar. Görüyoruz ki vatandaşlarımızda bir rahatlama var ama hem kendilerine hem de çevrelerine zarar verecekler. Kafelerin kapatılması hiç sorunu çözmez. Vatandaşlar bu sefer gizli şekilde aynı faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu daha tehlikeli. Kafeler, restoranlar açık olsun, vatandaşımızı bu konuda bilinçlendirelim. Alacağımız önlemlerle, paniğe kapılmadan normal yaşantımızı devam ettirelim" ifadelerini kullandı.

BİLECİK VE KÜTAHYA'DAKİ DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mart tarihli risk haritasında 100 binde 65,37 oranla 'turuncu' listede yer alan Bilecik'te de vaka oranları 81,38'e yükseldi. Kütahya'da ise 85,31 olan vaka oranı 85,14'e geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı