ESKİŞEHİR TIR sürücüsünün şüphesi 500 bin liralık hırsızlığı ortaya çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESKİŞEHİR TIR sürücüsünün şüphesi 500 bin liralık hırsızlığı ortaya çıkardı

TIR sürücüsünün şüphesi 500 bin liralık hırsızlığı ortaya çıkardıESKİŞEHİR'de nakliye işleri yapan Ali Tunç, kendi TIR'ına yüklenen 500 bin liralık 24 ton ayçiçek yağının çalıntı olabileceğinden şüphe ederek polis haber verdi.

13.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:08

TIR sürücüsünün şüphesi 500 bin liralık hırsızlığı ortaya çıkardı

ESKİŞEHİR'de nakliye işleri yapan Ali Tunç, kendi TIR'ına yüklenen 500 bin liralık 24 ton ayçiçek yağının çalıntı olabileceğinden şüphe ederek polis haber verdi. Yapılan incelemede Bursa'dan yüklenen ve Ankara'ya gitmesi gereken yağların Eskişehir'de iç piyasaya satılmak istendiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince yağlara müşteri aradığı belirlenen R.A. gözaltına alırken, yağları çalıp Eskişehir'e getirdiği öne sürülen TIR sürücüsü R.A.?yı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'daki fabrikadan 24 ton ayçiçek yağı alan nakliyeci Ş.A., TIR ile Ankara'da ki toptancılara götürmek yerine Eskişehir'e getirerek iddiaya göre piyasada satmak için müşteri aradı. Yağların sahibi olan şirketin Bölge Müdürü Oğuz Pıynar ise yağların toptancıya ulaşmadığını öğrenince Bursa Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Yapılan incelemede yaklaşık 500 bin lira değerinde olan ayçiçek yağı yüklü TIR'ın Ankara yerine Eskişehir'e geldiği tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Yağları satmak için müşteri aradığı tespit edilen şüpheli Ş.A.?nın izini kaybettirmek için TIR'ında yüklü yağları Eskişehirli nakliyeci Ali Tunç ile anlaşarak aracına yüklettiği belirlendi. TIR sürücüsü Tunç, iki kez teslim adresi değiştirilen ve faturası olmayan yağların çalıntı olabileceğini düşünerek TIR aracını Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir TIR parkına çekip, aküsünü söktü. Ardından da polise yağ yüküyle ilgili bilgi verdi. Polis ekipleri, ayçiçek yağlarını satmak için toptancılarla görüştüğü belirtilen R.A.?yı kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. TIR sürücüsü Ş.A.?nın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Yağların sahibi olan şirketin bölge müdürü Oğuz Pıynar, Eskişehir'de nakliyeci olan Ali Tunç'un dikkati ve duyarlılığı ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün yoğun çabası sonucu ürünlerini bulduklarını söyledi. Bursa'dan yüklenen yağların alıcıya gitmemesi üzerine şüphe ettiklerini anlatan Pıynar, 'TIR sürücüsüne ulaşamadık, Eskişehir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü yoğun bir çaba içerisine girdi. İlgili aramalarda bulundu, şahıslar üzerinde ciddi bir efor sarf etti. Yoğun çalışmanın ardından polisimiz bizim çalınan ürünlerimizi buldular. Ürünlerimiz başka bir araca aktarılmış şekildeydi. Sağ olsun yükü üzerine alan başka bir sürücü arkadaş, onun duyarlı davranışıyla ürünlerimizi şuan bulduk. Bu ürün Bursa'dan Ankara'ya gidiyordu. Bu ürün yolda çalınmıştı. Biz çalındığına kanaat getirdik. Çalındı, nihayetinde gecenin sonunda çalınan malımıza Asayiş Şube'nin etkin çalışmasıyla ulaşmış olduk. Yağların piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira' dedi.

TIR'ına yüklenen ayçiçek yağlarının çalıntı olabileceğinden şüphe ederek hırsızlığı ortaya çıkaran nakliyeci Ali Tunç da, kendisiyle anlaşan diğer TIR sürücüsünden şüphe ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdiğini anlatan Tunç, 'Bugün bir hırsızlığa engel oldum. Ben bir yerden yük sardım. Sardıktan sonra bu şahıslardan şüphelendim. Şüphelenince emniyet birimleriyle irtibata geçtim. Malı şuanda emniyete teslim ediyorum. Kameralı, güvenli bir yere çektim aracı. Yani hırsızlığı önlemiş oldum bu arada. Aracın aküsünü söktüm, kendimi garantiye aldım emniyetli bir yere çekip. Emniyet birimlerinin gelmesini bekledim ve insanlardan da şüphelendiğim için malı emniyete bildirdim. Emniyette geldi malın çalıntı olduğunu öğrendik ve malı şuan sahiplerine teslim ediyorum' şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR TIR sürücüsünün şüphesi 500 bin liralık hırsızlığı ortaya çıkardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı Haber
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yasmin Erbil Demet Akalın Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Can Bartu Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR TIR sürücüsünün şüphesi 500 bin liralık hırsızlığı ortaya çıkardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 15:09:18. #1.15#
title