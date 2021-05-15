ESKİŞEHİR PARK HALİNDEKİ KAMYONETİ, ÇEKİCİYE YÜKLENEREK ÇALINDI

ESKİŞEHİR'de sokakta park halindeki kamyonetin, aracının yerinde olmadığını gören Hasan Yapar'ın (53) polise şikayeti üzerine yapılan incelemede, çekiciye yüklenerek çalındığı ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'de sokakta park halindeki kamyonetin, aracının yerinde olmadığını gören Hasan Yapar'ın (53) polise şikayeti üzerine yapılan incelemede, çekiciye yüklenerek çalındığı ortaya çıktı. Polis, mobese ve güvenlik kameralarını inceleyerek çalınan kamyoneti bulurken, hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen Ahmet U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapar, çekiciyle aracının çalınmasına çok şaşırdığını ifade ederek, 'Çok rahat bir şekilde, kendi arabası gibi çekiciyi yanaştır, yükle götür. Bizim bildiğimiz aracı trafik çektirir. Çekiciler nasıl cesaret ediyor' Ben ona hayret ediyorum? dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Tunalı Mahallesi'nde oturan Hasan Yapar, bir süre önce kaza yaptığı 26 NF 529 plakalı kamyonetini evinin yakınındaki Ahmet Güven sokağına park etti. Geçen 26 Nisan günü caddeden geçerken aracın yerinde olmadığını gören Yapar, Çarşı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce başlatılan soruşturmada güvenlik ve mobese kameraları incelediğinde park halindeki kamyonetin gece 22.00 sıralarında çekiciye yüklenerek çalındığı tespit edildi. Yapılan araştırmaların ardından kamyonet Seyitgazi ilçesinde bulundu. Hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen Ahmet U. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ŞÜPHELİDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hasan Yapar'ın kamyoneti bulunduktan sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin otoparkına yediemin olarak bırakıldı. Park halindeki aracının çekiciyle çalındığını duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Hasan Yapar, 'Nasıl olduğuna ben de şaşırdım. Olaydan 3-4 gün önce yine çekiciyle götürmeye çalışmışlar. Sağ olsunlar arkadaşlar söyledi. Orada yakaladık, gönderdik onları. Bir gün işe giderken bir baktım, araba yerinde yok. Araba zaten hurdaydı. Yanık, kazalı haldeydi. Acaba trafik mi çekti' Diye düşündüm. Araştırdım, trafikte de yok. Polise gittim haber verdim, şikayetçi oldum. Kameralar incelendi. Araç bir köyde çıktı. Yakalanan kişi 'ben aracı 4-5 bin liraya aldım' demiş. Öyle bir şey de yok. Aslında üzüldüm, sonrasında araç hurda ve kullanılmaz halde olduğu için de şikayetçi de olmadım. Çekiciyle çaldıklarını öğrendiğim zaman şaşırdım. Nasıl bir cesaret? Çekici bu aracın ruhsatını, sahibini görmeden nasıl alıp, götürür? Çok rahat bir şekilde, kendi arabası gibi çekiciyi yanaştır, yükle götür. Ben ona hayret ediyorum. Bizim bildiğimiz aracı trafik çektirir. Çekici olduğu zaman insanlar polis çektiriyor sanıyor. Kimse sorgulamıyor? şeklinde konuştu.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Kamyonetin çekiciye yüklenerek çalınması güvenlik ve mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli Ahmet U.?nın park halindeki kamyoneti, çekiciye yüklediği ve caddeden ayrıldığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı