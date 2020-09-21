Eskişehir Kırım Derneğinden Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Bozkurt ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ziyarette Ercan Bozkurt, Eskişehir Kırım Derneği'nin faaliyetleri hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Başkan Kurt'a derneklerine verdiği destekler için teşekkür eden Bozkurt, Odunpazarı Belediyesi ile daha çok iş birliği içinde olmak istediklerinin altını çizdi. Odunpazarı halkı için gerçekleştirilen bu çalışmaların artırılarak devam etmesini istediklerini söyleyen Bozkurt, Rusya'nın ilhak ettiği Bahçesaray Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi arasındaki kardeş şehir protokolünün feshedilmesinden dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Eskişehir Kırım Derneği Yönetim Kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve ziyaretleri için yönetim kuruluna teşekkür eden Başkan Kurt, Kırım Tatarlarına yapılan her türlü haksızlığın karşısında olduğunu ifade etti. Başkan Kurt, Kırımlı vatandaşların haklı mücadelesinde her zaman yanında olduklarının altını çizerek, 2014'de uluslararası hukuka aykırı olarak yapılan referandum ile Kırım Özerk Cumhuriyeti Ukrayna'dan kopartılarak Rusya'ya bağlandığını hatırlattı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü Türkiye Cumhuriyeti için vazgeçilmez bir politika unsuru olup Rusya'nın Kırım'ı işgali, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmadığını da ifade eden Başkan Kurt, "Bu ortamda Odunpazarı Belediyesi ile Bahçesaray

Belediyesinin Kardeşlik Protokolünün devam ettirilmesi doğru bulmadığımız için bu protokolü, aldığımız meclis kararı ile iptal ettik" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı