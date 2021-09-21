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Eskişehir'de Yunus Emre anıldı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de Yunus Emre anıldı

Eskişehir'de "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

Vali Erol Ayyıldız, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen Yunus Emre'yi anma etkinliklerinde yaptığı konuşmada, sesine, nefesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, kibrin ve kinin boy vermediği ve asla yeşermediği değerler dünyasının sesi olduğunu kaydetti.

Eskişehir'in, iyiliklerin, güzelliklerin geliştiği ve kuruluşun değerlerini bağrına basmış bir şehir olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, şunları söyledi:

"Eskişehir'in kültür ve değerlerini ortaya çıkaracak güzellikler üretmek gayreti içindeyiz. Eskişehir'e hizmet etmeyi mukaddes bir yük ve ibadet kabul ediyoruz. Zira, Eskişehir'e hizmet etmek bizim için aynı zamanda hikmetli nasihatleriyle Nasreddin Hoca'mıza, huzurun mimarları Şeyh Şehabeddin Sühreverdi, Şeyh Şucaeddin Veli, Aziz Mahmud Hüdayi'ye, destanlarla dolu hayatıyla Seyyid Battal Gazi'ye, davasının esası sevgi olan bir yönetim mirasının manevi lideri Şeyh Edebali'ye, 'Bize mana gerek dava gerekmez' diyen Yunus Emre'ye ve bu toprakların bağrından çıkardığı daha nice değerlerine hizmet etmek demektir."

Vali Ayyıldız, Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Yunus Emre Vakfı olarak Yunus Emre'yi bütün yönleriyle tanıtmak, fikir ve düşüncelerinin yaygınlığı ve kalıcılığını sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Toplumsal bütünleşmede Yunus Emre gibi değerlerin gönülleri bağlamasını önemsediklerini vurgulayan Ayyıldız, "Bizim Yunus' ve 'Dünya Dili Türkçe' etkinliklerini himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Yunus'un sesinin gür bir şekilde duyurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere yüreğini ortaya koyan yerel, ulusal ve uluslararası tüm kuruluşlara, 'Bizim Yunus'un iyi anlaşılmasına katkı sunan her yüreğe teşekkürü borç biliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) vefatının 700'üncü yılı nedeniyle 2021'i "Yunus Emre'yi Anma Yılı" ilan etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesinin çok anlamlı bir sentez oluşturduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız ve beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile diğer ilgililer halk eğitim merkezleri tarafından açılan sergileri ziyaret etti.

Eskişehir'de Yunus Emre anıldı

Eskişehir'de Yunus Emre anıldı

Eskişehir'de Yunus Emre anıldı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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