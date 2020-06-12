Eskişehir'de yetişen kuşkonmaz, 6 ülkeye ihraç ediliyor
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Eskişehir'de yetişen kuşkonmaz, 6 ülkeye ihraç ediliyor

Eskişehir'de yetişen kuşkonmaz, 6 ülkeye ihraç ediliyorESKİŞEHİR'in akdeniz iklimine sahip olan Sarıcakaya ilçesinde yaklaşık 300 dekarlık alanda ekili olan kuşkonmazın hasadı başladı.

12.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:25

Eskişehir'de yetişen kuşkonmaz, 6 ülkeye ihraç ediliyor

ESKİŞEHİR'in akdeniz iklimine sahip olan Sarıcakaya ilçesinde yaklaşık 300 dekarlık alanda ekili olan kuşkonmazın hasadı başladı. Zengin vitamin içeriği ve afrodizyak özelliğiyle bilinen kuşkonmazlar Eskişehir'den aralarında Singapur, Katar ile Almanya'nın da bulunduğu 6 ülkeye ihraç ediliyor. Sarıcakaya'da kuşkonmaz üreten şirketin genel müdürü olan Arman Badur, 30 dönümle başladıkları üretimde şuanda 300 dönüme ulaştıklarını belirterek, 'Magnezyum, potasyum ve kalsiyum oranları da çok yüksek. Değerli ve leziz bir besin olan kuşkonmazın konservesi ve turşusu yapılabiliyor.' dedi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki yaklaşık 300 dekarlık alanda ekili olan kuşkonmazın hasadı başladı. Tarım işçileri, arazide bıçak yardımıyla gelişimi tamamlanan kuşkonmazları tek tek keserek topluyor. Ardından kasalara doldurulan kuşkonmazlar, tesislerde temizlendikten sonra boylarına kalınlıklarına göre ayrılarak paketleniyor. Sarıcakaya ilçesinde üretilen kuşkonmazlar demet haline getirildikten sonra ise Katar ve Almanya'nın yanı sıra Singapur, İsviçre, Romanya ve Dubai'ye ihraç ediliyor.

Sarıcakaya ilçesinde kuşkonmaz üretimi yapan şirketin genel müdürü olan gıda mühendisi Arman Badur, kuşkonmazların yurt dışının yanı sıra yurt içinde de pazarlara satıldığını söyledi. Kuşkonmazın ciddi bir gelir kapısı olduğunu ifade eden Badur, 'Hem kendi üretimimizden gelen hem de sözleşmeli üreticilerimizden gelen kuşkonmazlarımız burada işleniyor. Buradan hem yurt içi hem yurt dışı pazarlara gidiyor. Yurt içinde tüm yerel ve ulusal zincirlere ve toptancılara ürün tedarik ettiğimiz gibi online satış da yapıyoruz. Doğrudan tüketiciye ulaşıyoruz. Yurt dışında da 6 farklı ülkeye ihracatımız var. Uzakdoğu'ya, Avrupa'ya hem de Yakın Doğu'ya ihracatlarımız sürüyor. Bunun için hacmimizin artması gerekiyor. Sözleşmeli üreticilerimiz ile çalışıyoruz. Türkiye'ye bugün geldiğimiz 600 dönümden çok daha fazla kuşkonmazın ekilmesi lazım ki ihracatta ciddi boyutlara ulaşabilelim ve döviz anlamında çok ciddi bir gelir kapısı olsun' dedi.

'YILLIK 250 TON ÜRETİLİYOR'

Üretim sorumlusu Gökhan Karatepe ise 30 dönümle başladıkları kuşkonmaz üretiminde şuanda 300 dekarlık alana genişlediğini söyledi. Her yıl üretim kapasitelerini arttırdıklarını anlatan Karatepe, 'Kuşkonmaz, zambakgillerden çok yıllık bir bitki. Hasat süresi 10-12 yıl boyunca devam edebiliyor. Bitkinin kendi kök sistemini geliştirebilmesi için ilk ekildiği yılda hasat yapmıyoruz. İkinci yıl dekardan 100 kilo civarında ürün alıyoruz. Üçüncü yılında 600 kilo, ondan sonra dördüncü yılında dekardan bir ton civarında ürün alınabiliyor. Üretimi dikkat istiyor. Kuşkonmaz sürgünleri 25 santimetrede hasat ediliyor. Her gün yapılmak zorunda. Hava şartları zorlasa bile 25 santimetredeyken tarladan almak zorunlu. Yıllık 200 ' 250 ton civarında ürün alıyoruz. Yaklaşık 300 dekar arazimiz var şu anda. Sarıcakaya'nın iklim özellikleri ve toprak yapısından dolayı burada uygun. 30 dönümle başlamıştık Eskişehir'de. Şu anda 300 dekar Sarıcakaya'da alanımız var? diye konuştu.

'HEDEF, ÜRETİMİ 600 DÖNÜME ÇIKARMAK'

Önümüzdeki yıldan itibaren üretim sahasını 600 dönüme kadar çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Karatepe şunları söyledi:

'Sözleşmeli üreticilerimiz de bir bu kadar. Onlardan gelen ürünlerle beraber önümüzdeki seneden itibaren 600 dönümden ürün alacağız. Bu yaklaşık 200-250 ton ürüne tekabül ediyor. Önümüzdeki yıllarda tam kapasiteye ulaşmamızla 600 tonu geçecek. Bu bizim için büyük ama kuşkonmazın uluslararası piyasasına baktığınızda düşük bir rakam. Çünkü sadece Avrupa'da 450 bin tonluk tüketim var. Bunun da 300 bin tonu Avrupa'da üretilip 150 bin tonu ithal ediliyor. Dolayısıyla ciddi bir üretimle çok ciddi bir ihracat imkanı olacaktır. Kuşkonmaz çok yönlü tüketilebilen bir gıda. Çiğ yenebildiği gibi birçok farklı şekilde pişirilebiliyor. Salatalara, cacıklara doğranabiliyor. Buharda pişirilebiliyor. Kaynatılabiliyor. Güveçte yapılabilir. Çorbası yapılabilir. Sıcak yemekleri yapılabilir. Çok çeşit kullanıma uygun pratik ve hazırlanması da kolay bir sebze?

'ÇORBASI DA YAPILIYOR, TURŞUSU DA'

Zengin vitamin içeriği ve afrodizyak özelliğiyle bilinen kuşkonmazın sağlık açısından da çok faydalı olduğunu ifade eden Karatepe, kuşkonmazdan çorba yapıldığı gibi turşunun da kurulduğunu belirtti. Karatepe, 'Folik asit içeriği çok yüksek. Folik asidi en yüksek sebzelerden biri. Özellikle hamile kadınlar için çok faydalı bir ürün. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum oranları da çok yüksek. Değerli ve leziz bir besin. Konservesi ve turşusu yapılabiliyor. Yine reçel yapılabiliyor. Kurutularak toz haline getirip çeşni olarak kullanılabiliyor. Kuşkonmazın Türkiye'de en büyük üretim alanları Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde. Antalya'da, Muğla'da, Edirne'de, Mersin'de üretimler başlıyor' şeklinde konuştu.

Sarıcakaya Kaymakamı Murat Demirbilek ise, ilçenin Eskişehir kent merkezinden farklı bir iklime sahip olduğunu söyledi. İlçede tarımsal üretim anlamında sebze yetiştiriciliğinin daha ağırlıkta olduğunu anlatan Demirbilek, 'Sarıcakaya çok özel bir bölge. Bu iklimine de yansıyor zaten. Eskişehir ikliminden farklı bir bölgede yaşıyoruz. Burada tarımsal üretim sebze üzerine ağırlıkta. Ancak kuşkonmaz vadisi projesi kapsamında Sarıcakaya'da katma değerli bir ürün yetiştirme anlamında kuşkonmaz üretimi yapılmakta ve bu ürünümüz ihraç edilmektedir. Biz kaymakamlığımız olarak kuşkonmaz üretimini daha da yaygınlaştırılması için projeler gerçekleştiriyoruz. Kuşkonmazın üretimi ve yaygınlaştırılması için çabalayacağız. Çok özel bir bitki. Bu özel bitkinin de yetiştirilmesi için Sarıcakaya'da çok önemli 3 bileşenin olması gerekiyor. Toprak, su ve hava bileşenlerinin bu bitkiye kattığı çok önemli bir değer var. Bu topraklarda da bu bitkinin yetişmesi bizim için önemli. İnşallah ilerleyen dönemlerde kuşkonmaz vadisi projesi kapsamında bunun yaygınlaştırılması, halkımızın da ekmesini sağlamaya çalışacağız' dedi.

Eskişehir'de yetişen kuşkonmaz, 6 ülkeye ihraç ediliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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