Eskişehir'de sıra gecesi kültürü

ŞANLIURFA (İHA) - Ciğerci Aziz Usta'da düzenlenen sıra gecesiyle misafirler, doyasıya eğlenecekleri bir akşam yaşadı.

Eskişehir'de hizmet veren Ciğerci Aziz Usta'da dün akşam düzenlenen sıra gecesinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Yoğun ilgi gören sıra gecesinde aileleriyle yemeğe gelen birçok kişi doyasıya eğlendi. Hem yemeğe hem eğlenceye doyan misafirler, Şanlıurfa ile özdeşleşmiş sıra gecesi kültürünü Eskişehir'de yaşadı. Türküler eşliğinde yemek yendi, çiğköfte yoğuruldu.

Verdikleri hizmetten birçok kişinin memnun olduğunu belirten Aziz Karagöz, benzer organizasyonların devamının geleceğini söyledi. Eskişehir'e bu kültürü taşıdıklarını belirten Aziz Usta, "Şanlıurfa'ya ait bir kültürü Eskişehir'de meraklılarıyla buluşturuyoruz. Ailelere daha sağlıklı ortamlar oluşturmayı hedefliyoruz. Aldığımız geri dönüşler de çok güzel. Müşterilerimiz memnun kalıyor. İlerleyen zamanlarda sıra gecelerinin devamını yapmayı planlıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR