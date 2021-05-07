Eskişehir'de içme suyuna zirai ilaç karışması sonucu rahatsızlanan 2 kişi tedavi altına alındı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde içme suyuna zirai ilaç karışması sonucu rahatsızlanan biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde içme suyuna zirai ilaç karışması sonucu rahatsızlanan biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

Yunus Emre Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde çeşmelerden sarı renkli su akmaya başladı. Alpu Belediyesi, ihbar üzerine bölgeye su dağıtımını kesti.

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede su şebekesine zirai ilacın karıştığı tespit edildi. Belediye ve cami hoparlörlerinden çeşme sularına zirai ilaç karıştığı ve kullanılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı.

Belediye Başkanı Gürbüz Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım ilacının su şebekesine kasıtlı olarak karıştırılmadığını düşündüklerini söyledi.

Alpu ilçesinin tarım bölgesi olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"Tarımsal faaliyetlerimizin yoğun olduğu bir yerleşkeyiz. Yapılan tespitler de bu doğrultuda. Vatandaşımız ilaçlama tankerine su alırken ilçemizdeki kanalizasyon çalışması esnasında içme suyu borusunun patlaması sonucu vakum oluşmuş ve tankerdeki tarım ilacının içme suyuna karıştığı yönünde bir tespitimiz var. Bunların araştırma çalışmalarına ESKİ ekipleri ve buradaki ilgili kurumlarımız tarafından devam ediliyor. En önemlisi burada telafisiz bir kaza ile insan sağlığına zarar verecek durumlarla karşı karşıya kalmadık. Bir vatandaşımız bundan etkilendi, o da bir gün gözlem altında kaldı ve sağlığına kavuştu."

Yunus Emre Mahallesi'ndeki su borularının değiştirilmesi çalışmalarının sürdüğünü anlatan Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Su hatlarımız yaklaşık 40 yıllıktı. Bu vesileyle, o kimyasalın kalıntısının kalmaması için Yunus Emre Mahallemizin bütün içme suyu hatlarını da insanlarımızı daha fazla mağdur etmeden 4-5 gün gibi bir sürede yenileyeceğiz. Vatandaşımızın şu anda bir mağduriyeti söz konusu değil. Yaklaşık 7 aracımızla su ihtiyacını gideriyoruz. Bir aracımızla içme suyu hizmeti veriyoruz."

Su şebekesi yenileniyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri, su hattına kaçak bağlantı yapılması sonucu zirai ilacın şebekeye karıştığının tespit edildiğini açıkladı.

Su borularının değiştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"Yunusemre Mahallesi'nde hatta kaçak bağlantı yaptığını tahmin ettiğimiz, tarımsal faaliyetle uğraşan bir vatandaşın ilaçlama tankında zirai ilaç hazırlama esnasında tankta bulunan zirai ilacı ters vakum etkisi ile şebeke hattına kaçırması nedeniyle insan sağlığına zararlı durum meydana gelmiştir. ESKİ ekiplerimiz duruma derhal müdahale ederek gerekli önlemleri kısa sürede almıştır. Gün boyunca vatandaşın içme ve kullanma suyu tankerler ile sevk edilmiş ve aynı zamanda anonslar yapılarak oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin vatandaşlarımız uyarılarak kısa sürede gerekli tüm tedbirler alınmıştır. ESKİ Genel Müdürlüğünün acil eylem planı çerçevesinde proje ekiplerimiz tarafından gerekli proje çalışması yapılmış olup bölgedeki içme ve kullanma suyu hatlarının yenilenmesi kararı alınmıştır.

Hatta kaçırılan zirai ilacın bilimsel olarak boru yüzeyinden temizlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle yeni hat yapım çalışması en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacaktır."

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar