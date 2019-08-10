ESKİŞEHİR BAKAN YARDIMCISI İNCE 64 BİN TRAFİK EKİBİYLE, 116 BİN PERSONEL SAHADA

10.08.2019 15:11

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bayram süresince 64 bin trafik ekibiyle 116 bin personelin sahada olacağını ifade ederek, 'Kaza kara noktaları çok önemsiyoruz, buralara ağırlık veriyoruz. Havadan helikopter ve drone ile denetimlerimiz olacak. Bu denetimlere başladık. Otobüs denetimlerini önemsiyoruz, otobüs kazalarını sıfıra indirmek istiyoruzö dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı nedeniyle alınan trafik tedbirlerini yerinde incelemek için Eskişehir'e geldi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki uygulama noktasında Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı İnce, polis memurlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Bakan İnce, Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar'dan, alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

Bayram tedbirleriyle ilgili bilgi veren Yaşar, 116 bin personelin bayram süresinde sahada olacağını ifade ederek, 'Eskişehir önemli ve stratejik bir konumda ve geçiş güzergahında. Burada tedbirlerin en üst seviyede alınması bizi sevindiriyor. Kazalarımız inşallah son olur. Kurban Bayramı 5 gün tatil içeren bir bayram. Biz bir gün öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde 7 günlük bir trafik tedbir planı yaptık. Her bayram almış olduğumuz tedbirlerini en üst seviyede tutarak bu bayramda da vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için, trafik kazalarının hiç olmadığı bir bayram olması arzusuyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başkanlığında en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bu bayram tedbirleri çerçevesinde 64 bin kadar trafik ekibimiz sahada olacak, yine 116 bin personelimiz sahalarda görevde olacak. Kaza kara noktaları çok önemsiyoruz, buralara ağırlık veriyoruz. Havadan helikopter ve drone ile denetimlerimiz olacak. Bu denetimlere başladık. Otobüs denetimlerini önemsiyoruz, otobüs kazalarını sıfıra indirmek istiyoruzö dedi.

KEMERİN SES GETİRSİN PROJESİ

Otobüslerin denetimi de sivil ekiplerle yaptıklarını kaydeden İnce, emniyet ve jandarmadan oluşturan 56 trafik müfettişinin de bayram süresince görev yapacağını söyledi. Üst düzey algıyı oluşturarak en az kazaların yaşandığı, ölümlü kazaların hiç olmadığı bir dönem olmasını istediklerini belirten İnce, 'Almış olduğumuz tedbirlerde bu anlamda geçen yıla göre güzel sonuçlar veriyor. Bu anlamda Eskişehir de örnek illerden bir tanesi. Her bayram bir uygulama yaparak bu algıyı oluşturmak istiyoruz. Bu bayramda 'hayatı korumak için kemerin ses getirsin' kampanyasını başlattık. Bu bayramın hediyesi kemerin sesi diyoruz. Bu anlamda çocuklarımız kemer takarken çektikleri fotoğraf ve videoları belirtiğimiz adreslere gönderirseler, onlara daha önceki bayramlarda verdiğimiz gibi çeşitli hediyeler vereceğiz. Onları sevindireceğizö şeklinde konuştu.

'İLK GÜNÜN SONUÇLARI GÜZEL VE SEVİNDİRİCİ'

Araç sürücülerine ve diğer yolculara emniyet kemeri takmaları tavsiyesinde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bugün başlayan bayram tatilinde gelen sonuçların sevindirici olduğunu ifade ederek şunları söyledi

'İnşallah kemerlerimizi hem önde, hem de arkada takarsak, aşırı hız yapmazsak, sürücülerimiz sürüş esnasında cep telefonu kullanmazsa biz bu trafik sorununu çözeriz diyoruz. Yeter ki üzerinde duralım, dikkat edelim. Hiçbir kazanın olmadığı bayram diliyoruz. Bugün bayram tatilimiz başladı, 24 saatlik rakamlarla istatistikleri takip ediyoruz. Ben gelirken, trafik akışına da baktım, güzel gidiyor. Aldığımız rakamlarda sevindirici düzeyde, ama net rakamlar için bir değerlendirme yapmamız lazım, önceki bayramlarla kıyaslamamız gerekiyor. Genel rakamlar sevindirici, daha da sevindirici olacağını tahmin ediyoruz. Gelişmiş ülkeler kazaları belirli bir seviyeye çekmiş durumda, biz daha iyisini hedefliyoruz. Bunu da yapabileceğimize inanıyoruz.ö

Bakan Yardımcısı İnce, açıklamalarının ardından uygulama noktasına gelen araç sürücüleriyle sohbet ederek bayramlarını kutladı. Araçlardaki çocuklara hediyeler veren İnce, emniyet kemeri projesini anlattı.

Kaynak: DHA