Eskişehir Bakan Varank, İlk Milli Helikopter Motoru Ts1400'ün Testine Katıldı

Bakan Varank, ilk milli helikopter motoru TS1400'ün testine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'de, yerli üretim 'Gökbey' helikopterine güç verecek ilk milli helikopter motoru olan 'TS1400' turboşaft motorunun testine katıldı.

Eskişehir'e gelen Bakan Mustafa Varank, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'de (TEI), tamamı şirket mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen ve 'Gökbey' helikopterine güç verecek olan 'TS1400' turboşaft motorunun testine katıldı. Bakan Varank, ayrıca yerli Kara Şahin helikopterlerinde kullanılacak turboşaft motorlarının test edilmesine imkan sağlayacak T700 Helikopter Motoru Test Bremzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

TEI'de düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgenaral Atilla Gülan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ile çok sayıda kişi katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, TS1400 turboşaft motorunun dışa bağımlılıktan kurtulmak için atılan çok önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti

Açılışını yaptığımız test bremzesi, yerli Kara Şahin helikopterlerinde kullanılacak turboşaft motorlarının test edilmesine imkan tanıyacak. Böylelikle TEI, bir taraftan yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranına sahip olan turboşaft motorlarını üretip ihraç edebilirken, diğer taraftan ülkemizde ilk defa T700 motorlarının üretim testlerinin yapılması mümkün hale gelecek. Az önce testini gerçekleştirdiğimiz ilk milli helikopter motorumuz TS1400 ise Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini koyduğu 'Gökbey'e güç verecek. Tamamı TEI mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen TS1400 turboşaft motoru, dışa bağımlılıktan kurtulmamız için atılan çok önemli bir adımdır. Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayesinde ve finansal desteğiyle yürütülmekte olan TS1400 Motor Geliştirme Projesi ile ülkemize sadece ilk yerli helikopter motorunu kazandırmakla kalmayacağız. Bu süreçte, tasarım, üretim, test ve malzeme veri tabanı altyapılarını da ülkemize kazandırmış olacağız. Bugün, yerinde gözlemlediğim TEI'nin dünya standartlarındaki imalat ve tasarım yetkinlikleri sayesinde hepimizin gurur duyacağı motorumuz ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu motorun turbojet ve turboprop versiyonları şu an geliştirilmekte olan milli kabiliyetlerimiz açısından önemli, farklı platformlara güç verecek. TEI'nin 34 yılda geldiği nokta; hem ekonomiye sunduğu katma değer hem de stratejik önceliklerimizin karşılanması açısından göz kamaştırıcı ve örnek olacak nitelikte.

'TARİHİ ADIMLARI KÜÇÜMSEYENLER OLDU'

Türkiye'nin kendi turboşaft motorunu üreten ülke haline geldiğini söyleyen Bakan Varank, şöyle dedi

TEI ülkemizin yüz akı kurumlarından bir tanesi. Burası Türkiye'de 'yapılamaz' denilenlerin yapıldığı, hayal olarak görülen adımların gerçeğe dönüştüğü bir yer. Tabii bu arada savunma sanayinde attığımız tarihi adımları görmezden gelenler, küçümseyenler oldu. 'Daha motor yapamıyorsunuz' ile başlayan 'ama şöyle ama böyle' diye devam eden alaycı ifadeleri çok işittik. Bunlara aldırış etmedik. Bu alanda ilerlemenin adım adım gerçekleşeceği bilinciyle, sabırla hareket ettik. İşte bugün artık Türkiye kendi turboşaft motorunu üreten bir ülke haline geldi. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatan, milliliğe savaş açan zihniyetin bu gelişimi, bu tarihi adımları alkışlamasını elbette ki beklemiyoruz. Biz milletimizin desteğiyle Türkiye'yi her alanda bağımsız kılacak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

Kaynak: DHA