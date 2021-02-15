Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara şehidinin annesiyle telefonda görüştü

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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit annesi ile telefonda görüşmesi RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman...