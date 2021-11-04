Eski Yargıtay üyesi Karabeyeser'in yargılanmasına devam edildi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Kenan Karabeyeser'in Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nde yargılanmasına devam edildi. Karabeyeser'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ankara'da, 5 yıldır firari olan ve haziran ayında, FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan eski Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi üyesi Kenan Karabeyeser, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıktı. Karabeyeser, Yargıtay yeni yerleşkesinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tanık beyanlarının sonrası hem Kenan Karabeyeser, hem de avukatı tahliyesini talep etti. Bunun üzerine Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, heyetin ara kararını açıkladı. Karabeyeser'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 22 Aralık 2021 tarihine ertelendi.

Demirören Haber Ajansı / Şifanur Sansar - Son Dakika Haberleri

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