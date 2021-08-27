Eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü
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Eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü

Eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kişi, eski sevgilisiyle arkadaş olan şahsı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Ateş açan şahıslar geldikleri otomobil ile kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralılar ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Doğru ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

28 Temmuz günü Anadolu Mahallesi'nde gece vakti otomobilden ateş açılması sonucu Fevzi Atmaca (24) ve Halil Doğru (21) vuruldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu ve içindeki zanlıların Mahsum A. (23) ile Ekrem T. olduğunu tespit eti. Ekipler, yaptığı çalışma sonunda zanlıların Mersin'de olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Mersin'deki adrese baskın yaparak iki zanlıyı da yakaladı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü

"ESKİ SEVGİLİMLE BİRLİKTEYMİŞ"

Emniyete getirilen zanlılardan Mahsum A.'nın cinayeti işlediğini kabul ederek, "Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş bunu öğrenince aramızda husumet başladı. Daha önce de onlar bize ateş etti, benim arkadaşlarım yaralandı. O gün de ben otomobil ile gidip ona ateş ettim öldürdüm" dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

Zanlı, olayda kullandığı tabancayı Ziyapaşa Mahallesi'nde bir parka sakladığını söyledi. Polis, bu bilgi üzerine parkta yaptığı aramada tabancayı buldu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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