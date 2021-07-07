Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy ve 10 kişi hakim karşısında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy ve 10 kişi hakim karşısında

Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy ve 10 kişi hakim karşısında
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına Karşıyaka...

İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik geçen 20 Kasım'da yolsuzluk operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 27 kişi gözaltına alındı. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 23'ü adliyeye adliyeye sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan itirazlar sonucunda 1 sanık tahliye edildi. Operasyon kapsamında Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Aksoy'un için 'zimmet' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.SEGBİS İLE KATILDI

Aksoy'un ve diğer sanıkların yargılanmasına bugün Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Aksoy duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Öte yandan salonun küçük olması nedeniyle pandemi önlemleri gereğince salona gazeteci ve izleyici alınmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Sezen Aksu Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy ve 10 kişi hakim karşısında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:00:19. #1.14#

title