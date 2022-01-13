Eski menajerinin Elçin Sangu'ya açtığı davada karar

İSTANBUL (İHA) - Oyuncu Elçin Sangu'nun, eski menajerinin 'haksız yere sözleşmeyi feshettiği' iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, eski menajer Başar Okay'ı haklı bularak Elçin Sangu'nun 100 bin dolar cezai şart parası ile 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Menajer Başak Okay'ın haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla Elçin Sangu'ya açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davalı Elçin Sangu ile taraf avukatları hazır bulundu.

"MÜVEKKİLİM, ELÇİN SANGU'YU KEŞFEDİP İZMİR'DEN İSTANBUL'A GETİRMİŞTİR"

Duruşmada beyanda bulunan Başay Okay'ın avukatı, "Müvekkilim, Elçin Sangu'yu keşfedip İzmir'den İstanbul'a getirmiştir. Diksiyon eğitiminden oyuncu koçluğuna kadar hepsiyle ilgilenip çeşitli dizilerde rol almasını sağlamıştır. Ancak davalı sözleşmeyi haksız yere feshedip yeni bulduğu bir menajer ile aynı sözleşme imzalamıştır. Davamızın kabulünü istiyoruz" dedi.

"BİZ KENDİSİYLE AĞLAYARAK AYRILDIK"

Davalı Elçin Sangu ise "Başay Okay'ın kendisi beni yanına çağırdı. Bana, 'ben sana yetemiyorum' diyerek menajerliğimden ayrılmak istedi. Biz kendisiyle ağlayarak ayrıldık. Kendisi ertesi gün zor durumda olduğunu belirterek 100 bin lira para istedi. Beni menajer Gaye Sökmen'e eliyle götüren de davacının kendisidir. Reklam projelerinde yer almamda davacının hiçbir katkısı yoktur. Dava reddedilsin" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, davalı Elçin Sangu'nun 100 bin dolar cezai şart ile 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte Başay Okay'a ödemesine karar verdi. Karar sonrası duruşma çıkışı açıklama yapan Elçin Sangu, "Karara itiraz edeceğiz. Gerekirse dosyayı İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağım" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Menajer Başak Okay, oyuncu Elçin Sangu'ya sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti iddiasıyla 100 bin dolarlık cezai şart parasının tahsili istemiyle mahkemeye başvurmuştu. Menajer, Elçin Sangu'yla ilgilenebilmek için kendisine gelen tüm teklifleri kabul etmediği söylemiş, "Davalı Elçin Sangu, tüm bu fedakarlıklara rağmen sözleşmeyi tek taraflı feshetmiştir. Hem sözleşmeye, hem de ahde vefa ilkesine aykırı davranmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Buna karşılık Elçin Sangu ise cevap dilekçesinde Başak Okay'la imzaladığı 31 Aralık 2015 tarihli sözleşmenin kölelik sözleşmesi olduğunu belirterek davanın reddini talep etmişti.

(Sema Demir/İHA)