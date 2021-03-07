Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (5)

O KADIN KONUŞTU: HEP TUTUKLU KALSINSamsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

O KADIN KONUŞTU: HEP TUTUKLU KALSIN

Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından Demirören Haber Ajansı'na konuştu. E.M., "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı