Eski eşi tarafından bıçaklanan Nihan: 'Seni yaşatmam' dedi, evlenmek zorunda kaldım

ANTALYA (DHA) - KAYSERİ'de, boşandığı Nihan Atay'ı (35) işlettiği kuaförde, uzaklaştırma kararına rağmen 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan Uygur (40) hakkında duruşma savcısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşmada şikayetçi olduğunu belirten Atay, "2009 yılında beni zorla kaçırdı. Antalya'dayken elinden kaçıp, polise sığındım. 'Seni yaşatmam' dedi. Evlenmek zorunda kaldım" dedi.

Olay, geçen yıl 15 Temmuz'da Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ın işlettiği kuaföre gitti.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.