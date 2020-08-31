Eski Ahlat Şehri İç Kalesi'ndeki kazılarda yeni bulgulara rastlandı
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Eski Ahlat Şehri İç Kalesi'ndeki kazılarda yeni bulgulara rastlandı

Bitlis'teki Eski Ahlat Şehri İç Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Orta Çağ dönemi, Erken Tunç ve Demir Çağlarına ait bulgulara rastlandığı bildirildi.

31.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:46

Bitlis'teki Eski Ahlat Şehri İç Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Orta Çağ dönemi, Erken Tunç ve Demir Çağlarına ait bulgulara rastlandığı bildirildi.

Ahlat Müze Müdürlüğünce, Harabeşehir Mahallesi'ndeki mağaraların bulunduğu alanın üst kısmındaki kaya bloklarının üzerine kurulu iç kalede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Eski Ahlat Şehri Kazıları Bilimsel Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıldır yürüttükleri çalışmalar sonucu önemli bulguların ortaya çıktığını söyledi.

Kalenin, ilçenin en eski yerleşim yeri olduğunu düşündüklerini belirten Kulaz, şu bilgileri verdi:

"İki alanda çalışma gerçekleştiriyoruz. Ahlat İç Kalesi olarak tanımladığımız bölgenin ilk açması, giriş bölümü diye adlandırdığımız yer. Oradaki çalışmalarımızda Ahlat İç Kalesi'ne ait surlar ve giriş bölümünü tespit ettik. Orta Çağ dönemine ait çıkardığımız 3 tabaka var. Ahlatşahlar dönemine ait mimari doku, Ahlatşahlar döneminden önce olduğunu tahmin ettiğimiz tabakalar var. Ancak burada yaptığımız çalışmalarda Orta Çağ seramiği kadar Erken Tunç Çağı, Karaz kültürüne ait seramik parçaları ve demir çağına ait seramik bulgulara rastladık."

Farklı çalışmalarla daha eski yerleşimlere ait izlerin çıkabileceğine işaret eden Kulaz, şöyle devam etti:

"Orta Çağ dönemine ait bir mimari doku görülüyor. Buranın bir saray olduğunu düşünüyoruz. Kesin bir şey söylemek için tamamını kazıp ortaya çıkarmak gerekecek. Çalışmalarımızı ona göre yönlendiriyoruz. Buranın temel özelliği daha çok Orta Çağ dönemine ait seramik bulgular vermesi. Karaz kültürünün burada da yerleşik olarak bulunduğunu söylemem mümkün. Yine Karaz kültüründen sonra Tunç Çağı'nın diğer dönemlerine ait seramik bulgular Demir Çağı ve kısmen Urartu dönemine ait seramikler tespit ettik. Bu da Ahlat İç Kalesi'nin milattan önce 3 bin 200'lerden başlayarak kesintisiz yerleşime sahne olduğunu gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının bize sunduğu imkanlar var. Genel müdürlüğümüze, Ahlat Müze Müdürümüz Mikail Ercek'e, kazı ekibimizde bulunan Dr. Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç'a ve bakanlık temsilcisi Cuma İbrahimoğlu'na desteklerinden teşekkür ediyoruz. İlerleyen dönemlerde çok daha güzel veriler çıkaracağız."

Eski Ahlat Şehri İç Kalesi'ndeki kazılarda yeni bulgulara rastlandı

Kaynak: AA

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