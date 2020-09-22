Karısı rüyasında gördü diye 20 bin dolara fil satın alan yoksul çiftçi: 3 öğün yemek yiyemiyoruz, filin masraflarını nasıl karşılayacağım?

Bangladeş'te bir çiftçi, karısının 1 yıldır rüyasında gördüğü tüm hayvanları satın aldı. Karısının en son olarak gördüğü fili 20 bin dolara satın alan çiftçi oldukça zor durumda olduğunu söyleyerek "3 öğün yemek bile bulmaya zorlanıyoruz, fili ve masraflarını nasıl karşılayacağımı bilemiyorum" ifadelerine yer verdi.

Bangladeş'te yaşayan çiftçi Dulal Chandra Roy'un eşi Tulsi Rani, son bir senedir rüyasında sürekli olarak hayvan satın aldıklarını görüyordu. Bu rüyalara kayıtsız kalamayan Roy, at, kuğu, koç ve keçi aldı. Ancak Rani'nin en sonunda rüyasında fil görmesi ve eşinden fil satın almasını istemesi, çiftçiyi zor duruma soktu. Karısının istediği fili 20 bin dolara satın alan Roy, "3 öğün yemek bile bulmaya zorlanıyoruz, fili ve masraflarını nasıl karşılayacağımı bilemiyorum" ifadelerine yer verdi.

Bangladeş'in Lalmonirhat bölgesinde çiftçilik yapan ve maddi durumu iyi olmayan Dulal Chandra Roy, eşi Tulsi Rani'nin son bir yıldır aynı rüyaları görmesine kayıtsız kalamadı. Eşinin rüyasında sürekli hayvan satın aldığını söylemesi üzerine Roy, at, kuğu, koç ve keçi dahil olmak üzere aldığı hayvanları evde beslemeye başladı. Ancak Rani kısa süre sonra gördüğü rüya üzerine eşinden bu kez fil satın almasını istedi. Maddi durumu iyi olmayan Roy ise eşinin rüyasını gerçekleştirmek için sahip olduğu son arazilerini satıp yaklaşık 20 bin dolara fil aldı. Ellerindeki son para ile fil alan çift, şimdi filin bakıcısının maaşı ve beslenme maliyeti konusunda sıkıntıya düştü.

"3 ÖĞÜN YEMEK YEMEK BİLE ZOR BİZİM İÇİN"

Çiftçi Roy yaptığı açıklamada, "Eşimin gördüğü rüyaları gerçekleştirmek için sadece fil değil, daha önce at, kuğu, koç, keçi gibi çeşitli hayvanlar satın almak zorunda kaldım. Ancak maddi durumumuz buna uygun olmasa da eşimin isteklerini yerine getirdim. Bu nedenle yaşadığımız evin dışındaki son tarlamı da satarak 20 bin dolara bu fili satın aldım" dedi.

Roy, sözlerine "Biz 3 öğün yemek yemeye bile zorlanıyorduk. Şimdi filin beslenme maliyetini ve bakıcısının maaşını karşılamam gerekiyor. Bu masrafları nasıl karşılayacağım bilmiyorum. Yine de eşime olan sevgimden dolayı onun istediklerini yerine getirmeye çalışıyorum" ifadeleriyle devam etti.

"ZENGİNLER VE TOPRAK AĞALARI FİL YETİŞTİRİR"

Roy'un evindeki fili görmek için bölge dışından da vatandaşlar eve akın etmeye başladı. Uzak bir kentten fili görmeye gelen 65 yaşındaki Narendra Chandra Barman, "Daha önce toprak ağaları ve padişahlar evlerinde fil beslerlerdi. Ancak hayatımda ilk kez bir çiftçinin evinde fil gördüğüm için çok şaşkınım. Fil yetiştirmek zor bir iştir, Roy bunu nasıl başardı bilemiyorum" dedi.

"KARISINA OLAN BU SEVGİSİ TAKDİRE ŞAYAN"

Yine başka bir şehirden fili görmeye gelen 55 yaşındaki Atowar Rahman ise, "Bir çiftçinin fil aldığı haberini duyduktan sonra gecikmeden buraya geldim. Bir çiftçinin evinde fil bulunması gerçekten nadir görülen bir olay. Eşine aşık bir çiftçi olan Roy'un karısına verdiği bu hediye gerçekten tarihe geçecek bir olaydır. Karısına olan bu sevgisi gerçekten takdire şayan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı